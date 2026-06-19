¡Anne Hathaway, a sus 43 años, está embarazada!

Anne Hathaway, a sus 43 años, espera su tercer hijo. Así lo anunció a sus casi 42 millones de seguidores en Instagram, junto a un dulce video que enternece las redes y el textito que dice: “x Bebé, soy tuya x”.
La protagonista de “El diablo viste a la moda” no ocultó su felicidad al revelar que pronto un nuevo integrante llegará a su familia.
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El bebé a bordo es fruto del amor entre la famosa actriz Anne Hathaway y su esposo, el actor y productor Adam Shulman, quienes unieron sus vidas en matrimonio en 2012. Ambos ya son padres de Jonathan (10) y Jack (6), quienes aguardan ansiosos a su hermanito en camino.
A solo unas horas de la publicación de la linda noticia, el posteo de Anne Hathaway ya cosecha más de 3.200.00 reacciones y varios famosos como Lily Collins, Donatella Versace y Suki Waterhouse desearon muchas felicidades a la mami y su baby.