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19 de junio de 2026 a la - 14:13

¡Anne Hathaway, a sus 43 años, está embarazada!

La icónica Anne Hathaway utilizó sus redes sociales para hacer un tierno anuncio. ¡Sí! La actriz estadounidense reveló que está embarazada a sus 43 años.

Por ABC Color

Anne Hathaway, a sus 43 años, espera su tercer hijo. Así lo anunció a sus casi 42 millones de seguidores en Instagram, junto a un dulce video que enternece las redes y el textito que dice: “x Bebé, soy tuya x”.

La protagonista de “El diablo viste a la moda” no ocultó su felicidad al revelar que pronto un nuevo integrante llegará a su familia.

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Anne Hathaway será mamá por tercera vez. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)
Anne Hathaway será mamá por tercera vez. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)

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El bebé a bordo es fruto del amor entre la famosa actriz Anne Hathaway y su esposo, el actor y productor Adam Shulman, quienes unieron sus vidas en matrimonio en 2012. Ambos ya son padres de Jonathan (10) y Jack (6), quienes aguardan ansiosos a su hermanito en camino.

Anne Hathaway en la Met Gala 2026, a inicios de mayo pasado. (Mike Coppola/Getty Images/AFP)
Anne Hathaway en la Met Gala 2026, a inicios de mayo pasado. (Mike Coppola/Getty Images/AFP)

A solo unas horas de la publicación de la linda noticia, el posteo de Anne Hathaway ya cosecha más de 3.200.00 reacciones y varios famosos como Lily Collins, Donatella Versace y Suki Waterhouse desearon muchas felicidades a la mami y su baby.