Messi se reencontró con su familia antes del partido Argentina-Egipto

Leo Messi hoy disputará con la Selección de Argentina un partido ante Egipto en Atlanta, en el marco de los octavos de final de la Copa el Mundo 2026. Y, antes de cruce entre ambos equipos, el capitán argentino recibió la tierna visita de su familia.

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“Te amamos Leo Messi. Juntos de nuevo”, escribió Antonela Roccuzzo en su cuenta de Instagram junto a unas bellas imágenes donde se ve al 10 de la Argentina rodeado del amor de su esposa y sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

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Messi siempre recibe el total apoyo de su amada Antonela Roccuzzo y sus tres varones, quienes en cada partido de la Albiceleste están en las gradas demostrando su respaldo incondicional al capitán de la Selección Argentina de Fútbol.