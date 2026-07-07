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07 de julio de 2026 a la - 09:48

Messi se reencontró con su familia antes del partido Argentina-Egipto

¡A pura familia! Lionel Messi con su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos.
¡A pura familia! Lionel Messi con su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos.Instagram/Antonela Roccuzzo

Lionel Messi se reencontró con su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos antes del cotejo de Argentina ante Egipto. Su familia lo llenó de amor y fuerzas en la previa del partido de los octavos de final del Mundial 2026.

Por ABC Color

Leo Messi hoy disputará con la Selección de Argentina un partido ante Egipto en Atlanta, en el marco de los octavos de final de la Copa el Mundo 2026. Y, antes de cruce entre ambos equipos, el capitán argentino recibió la tierna visita de su familia.

Lionel Messi participa en una sesión de entrenamiento antes del partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Egipto. (Alejandro Pagni/Getty Images/AFP)
Lionel Messi participa en una sesión de entrenamiento antes del partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Egipto. (Alejandro Pagni/Getty Images/AFP)

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“Te amamos Leo Messi. Juntos de nuevo”, escribió Antonela Roccuzzo en su cuenta de Instagram junto a unas bellas imágenes donde se ve al 10 de la Argentina rodeado del amor de su esposa y sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

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Los más incondicionales fans de Messi. Antonela Roccuzzo con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro vistiendo la camiseta número 10. (Instagram/Antonela Roccuzzo)
Los más incondicionales fans de Messi. Antonela Roccuzzo con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro vistiendo la camiseta número 10. (Instagram/Antonela Roccuzzo)

Messi siempre recibe el total apoyo de su amada Antonela Roccuzzo y sus tres varones, quienes en cada partido de la Albiceleste están en las gradas demostrando su respaldo incondicional al capitán de la Selección Argentina de Fútbol.

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