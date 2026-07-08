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08 de julio de 2026 a la - 18:02

Zendaya se roba todos los flashes en la premier de La Odisea en París

¡Bella! La actriz estadounidense Zendaya posa durante una sesión fotográfica previa al estreno de la película 'The Odyssey' en el cine Grand Rex de París. (JULIEN DE ROSA / AFP)
¡Bella! La actriz estadounidense Zendaya posa durante una sesión fotográfica previa al estreno de la película 'The Odyssey' en el cine Grand Rex de París. (JULIEN DE ROSA / AFP)175444+0000 JULIEN DE ROSA

Diosa como ella sola, la actriz estadounidense Zendaya fue blanco de todos los flashes de los medios presentes esta noche en el Grand Rex de París, en el marco de la premier de La Odisea.

Por ABC Color

La premier del filme La Odisea, que pronto también se estrenará en nuestro país, fue la cita perfecta para que Zendaya resplandeciera más que nunca en la velada parisina.

Zendaya en la premier del filme 'The Odyssey' luciendo un vestido de Louis Vuitton. (JULIEN DE ROSA / AFP)
Zendaya en la premier del filme 'The Odyssey' luciendo un vestido de Louis Vuitton. (JULIEN DE ROSA / AFP)

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¡Sí! La actriz estadounidense de 29 años llegó más diosa que nunca al Grand Rex Cinema de París y se robó todos los flashes de los medios presentes esta noche en la cobertura de la premier de La Odisea.

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¡Siempre diosa! Zendaya en el Grand Rex Cinema de París. (JULIEN DE ROSA / AFP)
¡Siempre diosa! Zendaya en el Grand Rex Cinema de París. (JULIEN DE ROSA / AFP)

Zendaya posó divina en la capital francesa y derrochó estilo y sensualidad enfundada en un traje blanco con detalles de encajes y volados que llevaba la firma de Louis Vuitton.