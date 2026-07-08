Zendaya se roba todos los flashes en la premier de La Odisea en París

La premier del filme La Odisea, que pronto también se estrenará en nuestro país, fue la cita perfecta para que Zendaya resplandeciera más que nunca en la velada parisina.

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¡Sí! La actriz estadounidense de 29 años llegó más diosa que nunca al Grand Rex Cinema de París y se robó todos los flashes de los medios presentes esta noche en la cobertura de la premier de La Odisea.

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Zendaya posó divina en la capital francesa y derrochó estilo y sensualidad enfundada en un traje blanco con detalles de encajes y volados que llevaba la firma de Louis Vuitton.