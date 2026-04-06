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06 de abril de 2026 - 11:55

Zendaya lució un vestido que llevó 8.000 horas de trabajo artesanal

Zendaya llegando con su deslumbrante vestido al estreno de "The Drama" de A24 en el Regal Union Square en la ciudad de Nueva York. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)
Zendaya llegando con su deslumbrante vestido al estreno de "The Drama" de A24 en el Regal Union Square en la ciudad de Nueva York. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP) 234226+0000 DIA DIPASUPIL

La joven actriz Zendaya apareció enfundada en un deslumbrante vestido en la premier de “The Drama” en Nueva York. La artista estadounidense de 29 años lució un traje de la firma Schiaparelli que llevó 8.000 horas de trabajo artesanal. ¡Adelante!

Por ABC Color

Zendaya siempre marca tendencia a donde vaya y esta vez a su llegada a Nueva York para la premier de su nueva película “The Drama” deslumbró con un increíble vestido, una creación hecha a medida por la firma Schiaparelli.

Zendaya con su look de Schiaparelli en la premier de "The Drama" en Nueva York. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)
Zendaya con su look de Schiaparelli en la premier de "The Drama" en Nueva York. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)

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El llamativo traje que lució Zendaya fue diseñado por Daniel Roseberry y llevó 8.000 horas de trabajo artesanal. Además, el maxivestido estuvo compuesto de 65.000 plumas de seda cruda bordadas con puntadas de satén.

Robert Pattinson y Zendaya con su traje que demandó 8.000 horas de trabajo artesanal en la premier de "The Drama" en el Regal Union Square. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)
Robert Pattinson y Zendaya con su traje que demandó 8.000 horas de trabajo artesanal en la premier de "The Drama" en el Regal Union Square. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)

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8.000 horas de trabajo y un efecto radial de 65.000 ‘plumas’ de seda cruda azul turquesa y negra bordadas con puntada de satén en 27 tonalidades diferentes de azul: Zendaya luce un diseño de Schiaparelli Alta Costura Primavera/Verano 2026 creado por Daniel Roseberry para el estreno en Nueva York de su nueva película, ‘The Drama’, junto a Robert Pattinson”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la firma Schiaparelli.