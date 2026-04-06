Zendaya lució un vestido que llevó 8.000 horas de trabajo artesanal

Zendaya siempre marca tendencia a donde vaya y esta vez a su llegada a Nueva York para la premier de su nueva película “The Drama” deslumbró con un increíble vestido, una creación hecha a medida por la firma Schiaparelli.

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El llamativo traje que lució Zendaya fue diseñado por Daniel Roseberry y llevó 8.000 horas de trabajo artesanal. Además, el maxivestido estuvo compuesto de 65.000 plumas de seda cruda bordadas con puntadas de satén.

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“8.000 horas de trabajo y un efecto radial de 65.000 ‘plumas’ de seda cruda azul turquesa y negra bordadas con puntada de satén en 27 tonalidades diferentes de azul: Zendaya luce un diseño de Schiaparelli Alta Costura Primavera/Verano 2026 creado por Daniel Roseberry para el estreno en Nueva York de su nueva película, ‘The Drama’, junto a Robert Pattinson”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la firma Schiaparelli.