Rania de Jordania anunció que será abuela por tercera vez

“Nueva alegría en camino... Felicidades a Iman, Jameel, y mi querida Amina, que se convertirá en la hermana mayor. Que Dios te guarde a salvo, y que te lo complete de la mejor manera, oh Señor”, escribió la reina Rania de Jordania en su cuenta de Instagram para anunciar que será abuela por tercera vez.

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“¡El club de los nietos está creciendo, y no podríamos estar más felices por Iman, Jameel, y la que pronto será la hermana mayor, Amina!“, destacó Rania de Jordania en las redes sociales.

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Los reyes de Jordania, Rania y Abdalá, ya tienen dos nietas: Iman, hija del prínicipe Hussein y Rajwa, y Amina, la niña de la princesa Iman y Jameel Thermiotis. Hasta el momento, la familia real no reveló el sexo del bebé en camino.