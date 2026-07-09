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09 de julio de 2026 a la - 14:57

Rania de Jordania anunció que será abuela por tercera vez

La reina Rania de Jordania con sus nietas Iman y Amina. (Instagram/Queen Rania)
Rania de Jordania con sus nietas Iman y Amina. La reina anunció que su tercer nieto está en camino. (Instagram/Queen Rania)Instagram/Queen Rania

La reina Rania de Jordania anunció feliz en sus redes que será nuevamente abuela. ¡Sí! Su hija, la princesa Iman, y su esposo venezolano Jameel Thermiotis están en la dulce espera de su segundo bebé.

Por ABC Color

“Nueva alegría en camino... Felicidades a Iman, Jameel, y mi querida Amina, que se convertirá en la hermana mayor. Que Dios te guarde a salvo, y que te lo complete de la mejor manera, oh Señor”, escribió la reina Rania de Jordania en su cuenta de Instagram para anunciar que será abuela por tercera vez.

Rania de Jordania y su bella hija Iman. Ambas lucieron vestidos de Dior el día de la boda real. (Instagram/Queen Rania Al Abdullah)
Rania de Jordania con su hija Iman, el día de la boda de la joven que ahora espera su segundo hijo. (Instagram/Queen Rania Al Abdullah)

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“¡El club de los nietos está creciendo, y no podríamos estar más felices por Iman, Jameel, y la que pronto será la hermana mayor, Amina!“, destacó Rania de Jordania en las redes sociales.

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Princesa Iman de Jordania con su hija recién nacida y su esposo Jameel. (Instagram/Queen Rania Al Abdullah)
La princesa Iman de Jordania con su hija recién nacida Amina y su esposo Jameel, en febrero de 2025. Pronto se sumará otro bebé a la familia. (Instagram/Queen Rania Al Abdullah)

Los reyes de Jordania, Rania y Abdalá, ya tienen dos nietas: Iman, hija del prínicipe Hussein y Rajwa, y Amina, la niña de la princesa Iman y Jameel Thermiotis. Hasta el momento, la familia real no reveló el sexo del bebé en camino.