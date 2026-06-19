El rey Felipe y la princesa Leonor realizaron su primer vuelo juntos

"Vuelo de instrucción de la Princesa de Asturias, en el marco de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio, junto al Rey“, se puede leer en la cuenta de Instagram de la Casa Real española.

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El primer vuelo juntos de Leonor y su padre, el rey Felipe VI, se dio en el marco de la instrucción militar de la princesita en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), en Murcia.

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El monarca español y la heredera de la corona se mostraron felices y emocionados al protagonizar el histórico momento de volar al mando de dos Pilatus PC 21.

Las imágenes del rey Felipe VI y la princesa Leonor derrochan mucho amor y complicidad. Y, por supuesto, todo el orgullo de un padre al ver a su hija surcar el cielo junto a él.