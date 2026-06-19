19 de junio de 2026 a la - 10:00
El rey Felipe y la princesa Leonor realizaron su primer vuelo juntos El rey Felipe VI y la princesa Leonor protagonizaron su primer vuelo juntos. Padre e hija pilotaron dos aviones Pilatus PC 21 y demostraron mucha complicidad y amor. ¡Mirá las postales!
"Vuelo de instrucción de la
Princesa de Asturias, en el marco de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio, junto al Rey“, se puede leer en la cuenta de Instagram de la Casa Real española. Esta fotografía difundida el 19 de junio de 2026 por la Casa Real española, muestra a la princesa Leonor junto a su padre, el rey Felipe VI, tras realizar un vuelo de entrenamiento militar como parte de su formación en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, cerca de Murcia. (Casa de S.M. el Rey / AFP) Lea más: ¡La princesa Leonor ya vuela solita!
El
primer vuelo juntos de Leonor y su padre, el rey Felipe VI, se dio en el marco de la instrucción militar de la princesita en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), en Murcia. El rey Felipe VI y la princesa Leonor han realizado un vuelo juntos, pilotando cada uno un avión Pilatus PC-21, en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) dentro de la formación militar de la heredera de la Corona. (EFE/ Casa De S.M. El Rey)
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El monarca español y la heredera de la corona se mostraron
felices y emocionados al protagonizar el histórico momento de volar al mando de dos Pilatus PC 21. La princesa Leonor junto a su padre, el rey Felipe VI, pilotando cada uno un Pilatus PC-21 durante un vuelo de entrenamiento militar como parte de la formación militar de la princesa Leonor en la Academia General del Aire y el Espacio en San Javier. (Casa de S.M. el Rey / AFP)
Las imágenes del
rey Felipe VI y la princesa Leonor derrochan mucho amor y complicidad. Y, por supuesto, todo el orgullo de un padre al ver a su hija surcar el cielo junto a él.