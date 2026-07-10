Nadia Ferreira, espléndida en la inauguración de la tienda de Victoria Beckham en Miami

Nadia Ferreira deslumbró, como siempre. Esta vez lo hizo con su abultada pancita con Baby Muñiz a bordo. La villarriqueña estuvo presente en un evento exclusivo en Miami, organizado por Victoria Beckham para inaugurar su boutique House of Victoria en Bal Harbour.

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“¡Celebrando la apertura de la nueva tienda Victoria Beckham en Bal Harbour Shops! ¡Felicidades!“, expresó Nadia Ferreira en su cuenta de Instagram, donde compartió postales del evento al cual asistió preciosa y muy bien acompañada de su esposo Marc Anthony.

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“¡Qué ilusión estar aquí esta noche en Miami, celebrando la firma Victoria Beckham en Bal Harbour Shops con mi familia y mis amigos!“, escribió Victoria Beckham en sus redes sociales, donde compartió imágenes de la apertura de su exclusiva tienda.

En las postales publicadas por Victoria Beckham se pueden ver que, además de Nadia Ferreira y Marc Anthony, varios famosos más estuvieron como invitados.

Antonela Roccuzo, esposa de Lionel Messi; Ronaldo Nazario y su esposa Celina Locks, Isabela Grutman y Zulay Pogba también dijeron presente en la inauguración de la tienda de Victoria Beckham en Miami.