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10 de julio de 2026 a la - 11:05

Nadia Ferreira, espléndida en la inauguración de la tienda de Victoria Beckham en Miami

Nadia Ferreira con vestido plateado y cabello suelto, junto a Victoria Beckham, embarazada y con vestido púrpura, sonríen ante un fondo decorado.
¡Diosas por partida doble! Nadia Ferreira y Victoria Beckham posando juntas en Bal Harbour.Instagram/Nadia Ferreira

La paraguaya Nadia Ferreira fue una de las invitadas especiales a la inauguración de la exclusiva tienda de Victoria Beckham en Bal Harbour, Miami. Nuestra compatriota llegó espléndida con su bebé a bordo y su esposo Marc Anthony.

Por ABC Color

Nadia Ferreira deslumbró, como siempre. Esta vez lo hizo con su abultada pancita con Baby Muñiz a bordo. La villarriqueña estuvo presente en un evento exclusivo en Miami, organizado por Victoria Beckham para inaugurar su boutique House of Victoria en Bal Harbour.

Nadia Ferreira luciendo un vestido claro y Marc Anthony con camisa negra, ambos en un ambiente elegante y sofisticado.
Nadia Ferreira y Marc Anthony junto a Victoria y David Beckham en el exclusivo evento en Miami. (Instagram/Nadia Ferreira)

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“¡Celebrando la apertura de la nueva tienda Victoria Beckham en Bal Harbour Shops! ¡Felicidades!“, expresó Nadia Ferreira en su cuenta de Instagram, donde compartió postales del evento al cual asistió preciosa y muy bien acompañada de su esposo Marc Anthony.

La imagen muestra a tres mujeres posando delante de un fondo que dice "VICTORIA BECKHAM". 1. **Personas presentes**: Hay tres mujeres. Una está vestida con un vestido oscuro, otra con un vestido plateado y la tercera con un vestido azul. La mujer en el centro parece ser el foco, mientras que las otras dos están a su lado, en posiciones simétricas. 2. **Rol visual**: La mujer de vestido plateado está en el centro, interacciones relajadas con las otras dos, que están más a los lados. 3. **Ambiente**: Se trata de un entorno exterior, posiblemente en un evento social, con plantas que rodean el área, sugiriendo un ambiente elegante y sofisticado. No hay elementos relacionados con el fútbol ni otros contextos noticiosos visibles. No se identifican figuras públicas con alta confianza.
Nadia Ferreira posando con Victoria Beckham y Zulay Pogba. (Instagram/Nadia Ferreira)

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“¡Qué ilusión estar aquí esta noche en Miami, celebrando la firma Victoria Beckham en Bal Harbour Shops con mi familia y mis amigos!“, escribió Victoria Beckham en sus redes sociales, donde compartió imágenes de la apertura de su exclusiva tienda.

Victoria y David Beckham, anfitriones de lujo de la inaguración de la exclusiva tienda en Miami. (Instagram/Victoria Beckham)
Victoria y David Beckham, anfitriones de lujo de la inaguración de la exclusiva tienda en Miami. (Instagram/Victoria Beckham)

En las postales publicadas por Victoria Beckham se pueden ver que, además de Nadia Ferreira y Marc Anthony, varios famosos más estuvieron como invitados.

Antonela Roccuzo, esposa de Lionel Messi; Ronaldo Nazario y su esposa Celina Locks, Isabela Grutman y Zulay Pogba también dijeron presente en la inauguración de la tienda de Victoria Beckham en Miami.