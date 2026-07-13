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13 de julio de 2026 a la - 10:29

Los mensajes de Victoria y David Beckham tras el pase de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026

Ken Paves, Harper Beckham, Victoria Beckham, Romeo Beckham y David Beckham asistieron al partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega e Inglaterra en el Miami Stadium. (Justin Setterfield/Getty Images/AFP)
Ken Paves, Harper Beckham, Victoria Beckham, Romeo Beckham y David Beckham asistieron al partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega e Inglaterra en el Miami Stadium. (Justin Setterfield/Getty Images/AFP) 210937+0000 JUSTIN SETTERFIELD

Victoria y David Beckham celebraron emocionados el triunfo de Inglaterra ante Noruega. La mediática pareja escribió mensajes de felicidad en las redes tras el pase del conjunto inglés a las semifinales del Mundial 2026. ¡Pasá y leé!

Por ABC Color

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham estuvieron en las gradas del Miami Stadium con sus hijos apoyando a Inglaterra en su partido ante Noruega, en el marco del Mundial 2026.

El exfutbolista inglés David Beckham hace el gesto de pulgar hacia arriba durante el partido de cuartos de final del Mundial de fútbol de 2026 entre Noruega e Inglaterra. (CHANDAN KHANNA / AFP)
El exfutbolista inglés David Beckham hace el gesto de pulgar hacia arriba durante el partido de cuartos de final del Mundial de fútbol de 2026 entre Noruega e Inglaterra. (CHANDAN KHANNA / AFP)

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Y, luego del triunfo de la Selección de Fútbol de Inglaterra, ambos se mostraron muy felices en sus redes sociales, donde compartieron mensajes llenos de alegría y entusiasmo.

El exfutbolista David Beckham y su esposa Victoria Beckham no se perdieron el partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega e Inglaterra. (EFE/ Octavio Guzmán)
El exfutbolista David Beckham y su esposa Victoria Beckham no se perdieron el partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega e Inglaterra. (EFE/ Octavio Guzmán)

“Qué momento en Miami; estoy muy orgulloso del equipo esta noche por haber llegado a la semifinal de la Copa del Mundo”, escribió David Beckahm al tiempo de destacar: “Celebrar con mi familia fue algo muy especial... Gracias, Inglaterra por regalarle estos momentos a nuestro país”.

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Por su parte, Victoria Beckham expresó: "Un momento especial esta noche en Miami con mi familia y por nuestro país".

El exfutbolista inglés David Beckham y su hija Harper Seven Beckham observando el partido entre Noruega e Inglaterra, en Miami, Florida. (EFE/EPA/SHAWN THEW)
El exfutbolista inglés David Beckham y su hija Harper Seven Beckham observando el partido entre Noruega e Inglaterra, en Miami, Florida. (EFE/EPA/SHAWN THEW)

Victoria y David Beckham ahora se preparan para alentar con todo a Inglaterra en el partido ante Argentina, que se disputará este miércoles 15 de julio y defininirá el pase a la final del Mundial de una de estas selecciones.

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