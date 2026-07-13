Los mensajes de Victoria y David Beckham tras el pase de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham estuvieron en las gradas del Miami Stadium con sus hijos apoyando a Inglaterra en su partido ante Noruega, en el marco del Mundial 2026.

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Y, luego del triunfo de la Selección de Fútbol de Inglaterra, ambos se mostraron muy felices en sus redes sociales, donde compartieron mensajes llenos de alegría y entusiasmo.

“Qué momento en Miami; estoy muy orgulloso del equipo esta noche por haber llegado a la semifinal de la Copa del Mundo”, escribió David Beckahm al tiempo de destacar: “Celebrar con mi familia fue algo muy especial... Gracias, Inglaterra por regalarle estos momentos a nuestro país”.

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Por su parte, Victoria Beckham expresó: "Un momento especial esta noche en Miami con mi familia y por nuestro país".

Victoria y David Beckham ahora se preparan para alentar con todo a Inglaterra en el partido ante Argentina, que se disputará este miércoles 15 de julio y defininirá el pase a la final del Mundial de una de estas selecciones.