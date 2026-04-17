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17 de abril de 2026 - 11:30

David Beckham celebra la vida de su esposa Victoria: “La única e inigualable Posh Spice”

Una postal retro de Victoria y David Beckham compartida por el exfutbolista para saludar a su esposa en su cumpleaños número 52.
Una postal retro de Victoria y David Beckham compartida por el exfutbolista para saludar a su esposa en su cumpleaños número 52.Instagram/David Beckham

David Beckham hoy celebra la vida de su esposa Victoria Beckham, la famosa exintegrante de la agrupación musical Spice Girls. El exfutbolista inglés compartió fotos retro y un emotivo mensaje para saludar a su amada. ¡Adelante!

Por ABC Color

La diseñadora de moda Victoria Beckham hoy cumple 52 años y su enamorado esposo David Beckham utilizó las redes sociales para felicitarla por su nueva vuelta al sol.

La niña Victoria de la foto, hoy celebra sus 52 años de vida. (Instagram/David Beckham)
La niña Victoria de la foto, hoy celebra sus 52 años de vida. (Instagram/David Beckham)

“Feliz cumpleaños a la única e inigualable Posh Spice”, comenzó escribiendo David Beckham en su cuenta de Instagram junto las postales retro de su amada esposa Victoria Beckham, quien fue integrante de al icónica agrupación musical británica Spice Girls.

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Victoria Beckham en su época de integrante de la agrupación musical británica Spice Girls. (Instagram/David Beckham)
Victoria Beckham en su época de integrante de la agrupación musical británica Spice Girls. (Instagram/David Beckham)

“Te queremos muchísimo y nos aseguraremos de que tengas un día muy especial porque, como la mejor esposa, madre, amiga y, por supuesto, compañera de gimnasio, te lo mereces. Feliz cumpleaños, te queremos”, destacó David Beckham en sus redes.

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Jovencitos, Victoria y David Beckham. Hoy llevan 26 años de casados. (Instagram/David Beckham)
Jovencitos, Victoria y David Beckham. Hoy llevan 26 años de casados. (Instagram/David Beckham)

Victoria y David Beckham llevan casi tres décadas juntos y en julio próximo cumplirán 27 años de matrimonio. Frutos del amor que se profesan son padres de Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Seven.