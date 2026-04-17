David Beckham celebra la vida de su esposa Victoria: “La única e inigualable Posh Spice”

La diseñadora de moda Victoria Beckham hoy cumple 52 años y su enamorado esposo David Beckham utilizó las redes sociales para felicitarla por su nueva vuelta al sol.
“Feliz cumpleaños a la única e inigualable Posh Spice”, comenzó escribiendo David Beckham en su cuenta de Instagram junto las postales retro de su amada esposa Victoria Beckham, quien fue integrante de al icónica agrupación musical británica Spice Girls.
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“Te queremos muchísimo y nos aseguraremos de que tengas un día muy especial porque, como la mejor esposa, madre, amiga y, por supuesto, compañera de gimnasio, te lo mereces. Feliz cumpleaños, te queremos”, destacó David Beckham en sus redes.
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Victoria y David Beckham llevan casi tres décadas juntos y en julio próximo cumplirán 27 años de matrimonio. Frutos del amor que se profesan son padres de Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Seven.