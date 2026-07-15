Meghan Markle, feliz porque su serie recibió una nominación a los Premios Emmy

La serie “With Love, Meghan”, de Netflix, está nominada a un Premio Emmy en la categoría de Mejor Serie de Estilo de Vida. Este importante reconocimiento puso muy feliz a la duquesa de Sussex, quien compartió la noticia con sus seguidores en las redes sociales.

“Muchísimas felicidades al increíble equipo técnico, a los productores y a todo el equipo que trabajó en ‘With Love, Meghan’ en Netflix”, expresó la esposa el príncipe Harry en su cuenta de Instagram.

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“¡Estamos nominados a un Emmy en la categoría de Mejor Serie de Estilo de Vida!“, anunció emocionada Meghan Markle junto a una imagen promocional de With Love, Meghan.

El el mes de octubre se conocerá a los ganadores de los emblemáticos Premios Emmy, en una gala que tendrá lugar en Los Ángeles, California.