Los reyes Felipe y Letizia se reunieron con León XIV en el Vaticano

La biblioteca privada de León XIV fue el escenario donde el Sumo Pontífice recibió a los reyes Felipe VI y Letizia.

El encuentro tuvo lugar tres meses antes de la visita del papa a España, que está prevista para junio próximo.

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La audiencia privada en el Vaticano duró menos de una hora y fue una antesala al viaje del Santo Padre a tierras españolas.

El papa León XIV y los reyes Felipe y Letizia mantuvieron una amena plática y posaron felices para las fotografías oficiales del encuentro.

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La reina Letizia lució un sencillo vestido blanco, un color que solo pueden vestir las reinas católicas ante un Sumo Pontífice, según dicta el protocolo.