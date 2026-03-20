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20 de marzo de 2026 - 09:33

Los reyes Felipe y Letizia se reunieron con León XIV en el Vaticano

Los reyes de España y León XIV en la primera audiencia que el pontífice ofrece a Felipe VI y Letizia, previa al viaje que el papa realizará el próximo mes de junio a España. (EFE/Vatican Media/Simone Risoluti)
Los reyes de España y León XIV en la primera audiencia que el pontífice ofrece a Felipe VI y Letizia, previa al viaje que el papa realizará el próximo mes de junio a España. (EFE/Vatican Media/Simone Risoluti) Simone Risoluti

Felipe VI y Letizia mantuvieron una audiencia privada con el papa León XIV. El encuentro oficial entre el sucesor de San Pedro y los monarcas españoles se da a menos de tres meses de la visita del Santo Padre a España.

Por ABC Color

La biblioteca privada de León XIV fue el escenario donde el Sumo Pontífice recibió a los reyes Felipe VI y Letizia.

El encuentro tuvo lugar tres meses antes de la visita del papa a España, que está prevista para junio próximo.

Los reyes de España y León XIV han mantenido un encuentro de 50 minutos en la Santa Sede. (EFE/Vatican Media/Simone Risoluti)
Los reyes de España y León XIV han mantenido un encuentro de 50 minutos en la Santa Sede. (EFE/Vatican Media/Simone Risoluti)

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La audiencia privada en el Vaticano duró menos de una hora y fue una antesala al viaje del Santo Padre a tierras españolas.

El papa León XIV y los reyes Felipe y Letizia mantuvieron una amena plática y posaron felices para las fotografías oficiales del encuentro.

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Los reyes de España, Felipe VI y Letizia posando con el papa León XIV. (EFE/Vatican Media/Simone Risoluti)
Los reyes de España, Felipe VI y Letizia posando con el papa León XIV. (EFE/Vatican Media/Simone Risoluti)

La reina Letizia lució un sencillo vestido blanco, un color que solo pueden vestir las reinas católicas ante un Sumo Pontífice, según dicta el protocolo.

Los reyes de España conversando con León XIV en la Santa Sede. (EFE/Vatican Media/Simone Risoluti)
Los reyes de España conversando con León XIV en la Santa Sede. (EFE/Vatican Media/Simone Risoluti)