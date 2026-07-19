Las celebridades que revolucionan la final de la Copa del Mundo 2026

El MetLife Stadium de Nueva Jersey no solo albergó el partido definitorio entre las selecciones de España y Argentina por el título máximo del Mundial, sino que también se ha transformado en la pasarela de celebridades más imponente de la historia del deporte mundial. Figuras de la política internacional, la realeza europea y las principales estrellas de Hollywood coparon los sectores VIP para presenciar el desenlace del torneo.

El poder político y la realeza en el palco de honor

En el sector principal de autoridades se ubicó el mandatario estadounidense, Donald Trump, acompañado directamente por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Trump, quien ha seguido de cerca la recta final de la competición organizada en suelo norteamericano, comparte el protagonismo de la jornada con el máximo dirigente del fútbol asociado.

A pocos metros, la delegación oficial española está encabezada por el Rey Felipe VI, quien acudió al MetLife junto con su esposa, la reina Letizia, y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, para brindar su apoyo directo a la equipación ibérica en esta histórica cita.

Hollywood y el pop dominan la escena

El entretenimiento estadounidense también se hace sentir con fuerza. El aclamado actor Tom Cruise se robó todas las miradas a su arribo al recinto, participando activamente de la antesala del gran show protocolar programado por la organización.

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Asimismo, la mediática e influyente empresaria Kylie Jenner y el reconocido actor Timothée Chalamet fueron captados por los reporteros gráficos en los ingresos preferenciales, sumándose a una extensa lista de figuras musicales que forman parte de los segmentos artísticos del encuentro, tales como Madonna, Shakira, Justin Bieber y la agrupación coreana BTS.