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19 de julio de 2026 a la - 16:41

Las celebridades que revolucionan la final de la Copa del Mundo 2026

om Cruise habla antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el New York New Jersey Stadium el 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey.
om Cruise habla antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el New York New Jersey Stadium el 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey.190843+0000 DAVID RAMOS

Desde el presidente estadounidense, Donald Trump, y el Rey de España con su familia, hasta íconos globales como Tom Cruise, Kylie Jenner y Timothée Chalamet, el palco VIP se convierte en el epicentro del glamour internacional durante la final de la Copa del Mundo.

Por ABC Color

El MetLife Stadium de Nueva Jersey no solo albergó el partido definitorio entre las selecciones de España y Argentina por el título máximo del Mundial, sino que también se ha transformado en la pasarela de celebridades más imponente de la historia del deporte mundial. Figuras de la política internacional, la realeza europea y las principales estrellas de Hollywood coparon los sectores VIP para presenciar el desenlace del torneo.

El poder político y la realeza en el palco de honor

En el sector principal de autoridades se ubicó el mandatario estadounidense, Donald Trump, acompañado directamente por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Trump, quien ha seguido de cerca la recta final de la competición organizada en suelo norteamericano, comparte el protagonismo de la jornada con el máximo dirigente del fútbol asociado.

El presidente de EE.UU, Donald Trump (i) habla con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, este domingo en el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey.
El presidente de EE.UU, Donald Trump (i) habla con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, este domingo en el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey.

A pocos metros, la delegación oficial española está encabezada por el Rey Felipe VI, quien acudió al MetLife junto con su esposa, la reina Letizia, y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, para brindar su apoyo directo a la equipación ibérica en esta histórica cita.

El rey Felipe VI de España (izq.), la reina Letizia de España (centro) y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (der.), asisten a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en East Rutherford, Nueva Jersey.
El rey Felipe VI de España (izq.), la reina Letizia de España (centro) y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (der.), asisten a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en East Rutherford, Nueva Jersey.

Hollywood y el pop dominan la escena

El entretenimiento estadounidense también se hace sentir con fuerza. El aclamado actor Tom Cruise se robó todas las miradas a su arribo al recinto, participando activamente de la antesala del gran show protocolar programado por la organización.

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Asimismo, la mediática e influyente empresaria Kylie Jenner y el reconocido actor Timothée Chalamet fueron captados por los reporteros gráficos en los ingresos preferenciales, sumándose a una extensa lista de figuras musicales que forman parte de los segmentos artísticos del encuentro, tales como Madonna, Shakira, Justin Bieber y la agrupación coreana BTS.

El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet (C), la personalidad mediática estadounidense Kylie Jenner (D) y Marc Chalamet (I) asisten a la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey en East Rutherford el 19 de julio de 2026.
El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet (C), la personalidad mediática estadounidense Kylie Jenner (D) y Marc Chalamet (I) asisten a la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey en East Rutherford el 19 de julio de 2026.
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