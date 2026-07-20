El conmovedor posteo de la mamá de Matías Galarza, autor del gol más tempranero del Mundial

El futbolista Matías Galarza se quedó con el récord de marcar el gol más tempranero del Mundial 2026 y su orgullosa mamá Romina Fonda le dedicó un emotivo mensaje.

“Matías Galarza. Mi Enano. La 23. Hoy hiciste historia en el Mundial 2026 con el gol más tempranero, 64 segundos. Después de 16 años Paraguay volvió... y vos estabas ahí como un guerrero y en tu mano llevabas 3 letras: O.D.C. Orden, Disciplina y Concentración. Lo que te enseñó tu Yeyo, que hoy tiene 82 años, fue el regalo más lindo en vida. Gracias”, escribió emocionada Romina Fonda.

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“Este gol es de todos. Lucas Galarza es tuyo también por todas las mañanas, tardes y noches que jugaban sin parar. Tomi Galarza también es tuyo por cada madrugada en el auto, de ir dormido a la cancha para acompañarlo y no perderte un partido”, expresó Romina Fonda dirigiéndose a los hermanos de Matías Galarza.

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Y, por último, se vino el agradecimiento a los abuelos de Mati Galarza. “Yeya y Yeyo, este gol es de ustedes. Por cuidarlo, por enseñarle que con dedicación todo se puede. Mami, se que lo proteges desde ahí arriba. Fuiste y sos nuestra estrella. La Banda siempre está unida ¡Te amamos! El sueño continúa", destacó Romina Fonda.