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20 de julio de 2026 a la - 14:24

El conmovedor posteo de la mamá de Matías Galarza, autor del gol más tempranero del Mundial

Matías Galarza celebra tras marcar el primer gol durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Turquía y Paraguay, en San Francisco, Estados Unidos, el 19 de junio de 2026. (EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY)
Matías Galarza celebra tras marcar el primer gol durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Turquía y Paraguay, en San Francisco, Estados Unidos, el 19 de junio de 2026. (EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY) BENJAMIN FANJOY

Matías Galarza convirtió el gol más rápido del Mundial 2026 al anotar un tanto para la Albirroja a los 64 segundos en el encuentro ante Turquía. Romina Fonda se mostró orgullosa de la hazaña de su hijo y escribió unas conmovedoras líneas. ¡Pasá y leé!

Por ABC Color

El futbolista Matías Galarza se quedó con el récord de marcar el gol más tempranero del Mundial 2026 y su orgullosa mamá Romina Fonda le dedicó un emotivo mensaje.

Matías Galarza celebrando eufórico su gol en el partido de la Albirroja ante Turquía en el marco del Mundial 2026. (EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY)
Matías Galarza celebrando eufórico su gol en el partido de la Albirroja ante Turquía en el marco del Mundial 2026. (EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY)

“Matías Galarza. Mi Enano. La 23. Hoy hiciste historia en el Mundial 2026 con el gol más tempranero, 64 segundos. Después de 16 años Paraguay volvió... y vos estabas ahí como un guerrero y en tu mano llevabas 3 letras: O.D.C. Orden, Disciplina y Concentración. Lo que te enseñó tu Yeyo, que hoy tiene 82 años, fue el regalo más lindo en vida. Gracias”, escribió emocionada Romina Fonda.

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Matías Galarza sonriente con gorra negra y camiseta azul junto a mujer de cabello rubio y abrigo de mezclilla.
Matías Galarza con su orgullosa mamá Romina Fonda. (Instagram/Romina Fonda)

“Este gol es de todos. Lucas Galarza es tuyo también por todas las mañanas, tardes y noches que jugaban sin parar. Tomi Galarza también es tuyo por cada madrugada en el auto, de ir dormido a la cancha para acompañarlo y no perderte un partido”, expresó Romina Fonda dirigiéndose a los hermanos de Matías Galarza.

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Matías Galarza sonríe con camiseta de fútbol mientras siete amigos posan felices en el estadio, rodeados de carteles de patrocinadores.
Matías Galarza junto a su novia, sus padres y sus suegros en el Boston Stadium. (Instagram/Jessica Marecos)

Y, por último, se vino el agradecimiento a los abuelos de Mati Galarza. “Yeya y Yeyo, este gol es de ustedes. Por cuidarlo, por enseñarle que con dedicación todo se puede. Mami, se que lo proteges desde ahí arriba. Fuiste y sos nuestra estrella. La Banda siempre está unida ¡Te amamos! El sueño continúa", destacó Romina Fonda.

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