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01 de julio de 2026 a la - 09:30

El conmovedor mensaje de la novia de Galarza: “A seguir escribiendo historia”

Matías Galarza sonríe abrazando a un amigo, ambos vestidos casualmente en un estadio iluminado.
Matías Galarza y su novia Jessica Marecos, juntitos y felices tras la victoria de Paraguay ante Alemania en la Copa Mundial de Fútbol 2026.Instagram/Jessica Marecos

Jessica Marecos dedicó un conmovedor mensaje a su novio Matías Galarza tras el triunfo de Paraguay ante Alemania. “Gracias por ayudar a devolverle la ilusión a un país entero”, expresó la joven luqueña.

Por ABC Color

Jessica Marecos, novia de Mati Galarza, estuvo presente en la tribuna del Boston Stadium apoyando a la Albirroja junto a sus padres, su hermanita y sus suegros. Y, luego de la victoria de Paraguay ante Alemania, la joven utilizó su cuenta de Instagram para escribir unas líneas dedicadas al jugador número 23 de nuestra selección.

Matías Galarza sonríe con camiseta de fútbol mientras siete amigos posan felices en el estadio, rodeados de carteles de patrocinadores.
Matías Galarza junto a su novia, sus padres y sus suegros en el Boston Stadium. (Instagram/Jessica Marecos)

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“Cuando Dios tiene un propósito, ningún obstáculo alcanza para impedirlo. Hoy solo queda agradecer y seguir soñando”, comenzó expresando Jessica Marecos junto a las imágenes del albirrojo Mati Galarza con sus seres queridos.

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Matías Galarza celebra tras ganar la tanda de penaltis en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Alemania y Paraguay. (MAURO PIMENTEL / AFP)
Matías Galarza celebra tras ganar la tanda de penaltis en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Alemania y Paraguay. (MAURO PIMENTEL / AFP)

“Y a vos, mi vida ¿qué puedo decirte? Gracias por ayudar a devolverle la ilusión a un país entero. No hay orgullo más grande que verte dejar el alma por estos colores", siguió escribiendo Jessica Marecos.

La novia de Mati Galarza además destacó emocionada: “Voy a guardar cada abrazo, cada lágrima y cada grito de alegría en el corazón para siempre. ¡La banda contigo a donde sea! A seguir escribiendo historia. Te amamos".

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