El conmovedor mensaje de la novia de Galarza: “A seguir escribiendo historia”

Jessica Marecos, novia de Mati Galarza, estuvo presente en la tribuna del Boston Stadium apoyando a la Albirroja junto a sus padres, su hermanita y sus suegros. Y, luego de la victoria de Paraguay ante Alemania, la joven utilizó su cuenta de Instagram para escribir unas líneas dedicadas al jugador número 23 de nuestra selección.

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“Cuando Dios tiene un propósito, ningún obstáculo alcanza para impedirlo. Hoy solo queda agradecer y seguir soñando”, comenzó expresando Jessica Marecos junto a las imágenes del albirrojo Mati Galarza con sus seres queridos.

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“Y a vos, mi vida ¿qué puedo decirte? Gracias por ayudar a devolverle la ilusión a un país entero. No hay orgullo más grande que verte dejar el alma por estos colores", siguió escribiendo Jessica Marecos.

La novia de Mati Galarza además destacó emocionada: “Voy a guardar cada abrazo, cada lágrima y cada grito de alegría en el corazón para siempre. ¡La banda contigo a donde sea! A seguir escribiendo historia. Te amamos".