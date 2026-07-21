Jani González y Óscar Romero celebraron los dos años de Aitana

Aitana Nicolle llegó al mundo el sábado 20 de julio de 2024, con 4.490 gramos y 54 centímetros. Así que, ayer la hija del futbolista Óscar Romero y Jani González ya celebró su segundo cumpleaños.

Los orgullosos papis organizaron una reunión infantil con la temática Minnie Safari, que Aitana disfrutó al máximo con sus invitados. Y, mamá Jani González compartió bellas postales de la fiesta, captadas por César Sánchez Fotografía.

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“Hoy nuestro corazón rebosa de felicidad al celebrar un año más de la niña que llegó para cambiar nuestra vida para siempre. Desde el primer instante en que te vimos, entendimos el verdadero significado del amor más puro, ese que no conoce límites y que crece con cada abrazo, cada sonrisa y cada pequeño logro tuyo”, escribió Jani González en su cuenta de Instagram.

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“Gracias, hija, por llenar nuestros días de amor, ternura, risas y colores. Gracias por enseñarnos a ver la vida con ojos llenos de ilusión, por convertir los momentos más simples en los recuerdos más valiosos y por regalarnos el privilegio de verte crecer”, destacó Jani González.