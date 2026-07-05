Jani González y Óscar Romero cuentan los días para la llegada de Gianlucca

Jani González y Óscar Romero en breve recibirán a su segundo hijo, un varoncito llamado Gianlucca Nicolás. “Cada día te siento más cerca y cada movimiento tuyo me recuerda que la espera más hermosa de mi vida está llegando a su final. Pronto voy a tenerte en mis brazos, mi Gianlucca. Hasta entonces, seguiré guardando cada instante de este milagro en mi corazón”, expresó la feliz mamá Jani González en su cuenta de Instagram.

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Y, para atesorar postales de la previa del esperado nacimiento de Gianlucca, los orgullosos papis Jani González y Óscar Romero posaron juntitos en una mágica producción fotográfica captada por Cynthia González.

“Más que fotografías, son momentos que vivirán con nosotros toda la vida. Un recuerdo eterno de esta etapa tan especial, donde el amor crece con cada latido. Un pedacito de nuestra historia, capturado para siempre”, escribió Jani González en la red social de la camarita.

“Nuestro amor creció, nuestra familia también. Gracias, Dios, por el hombre que elegiste para caminar conmigo, por el esposo que amo y el padre excepcional que tienen nuestros hijos. No podría imaginar un mejor compañero para vivir este regalo llamado familia. Lo mejor aún está por llegar”, se puede leer en otro posteo realizado por la esposa de Óscar Romero.

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Jani González y Óscar Romero unieron sus vidas en matrimonio el 29 de diciembre de 2023, luego de 14 años de noviazgo. Fruto de su amor llegó al mundo Aitana Nicolle en julio de 2024 y en los próximos días recibirán a Gianlucca Nicolás.