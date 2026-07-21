Orlando Gill ya tiene su camiseta pintada por el artista guaireño Ignacio Villalba

Antes de regresar a Argentina para incorporarse nuevamente al San Lorenzo de Almagro, Orlando Gill recibió un obsequio lleno de arte y fútbol de parte del joven Ignacio Villalba. Se trata de una camiseta que lleva impregnada los mejores momentos de la participación del arquero albirrojo en el Mundial 2026.

“Es una camiseta que pinté en homenaje a todo lo que hizo en la Copa del Mundo, los mejores momentos contra Alemania, su saludo con Neuer, y los dos partidos donde salió MVP (Mejor Jugador)”, nos contó el artista Ignacio Villalba, oriundo de Félix Pérez Cardozo.

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En la obra de arte tampoco faltó la familia del portero de la Albirroja, las imágenes de su esposa Melissa Ávalos y su hijo Lautaro también están plasmadas en la colorida y especial remera.

Ignacio Villalba realizó con mucho entusiasmo la camiseta que regaló al arquero de la Selección Paraguaya de Fútbol. “La verdad, la hice en un tiempo récord, ya que me dijeron que Orlando estaba por viajar, y la tuve que terminar en 2 semanas. Todos los días estaba encima, pintando”, reveló el joven de 20 años a ABC Digital.

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Las camisetas artísticas de Ignacio Villalba ya la tienen varios futbolistas como Julio Enciso, Diego Gómez, Enso González y Gustavo Velázquez.

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Además, Roque Santacruz, Óscar Tacuara Cardozo, Gustavo Alfaro y los integrantes de la agrupación musical Kchiporros también recibieron sus remeras personalizadas. En breve, una nueva obra de arte del guaireño llegará a manos de Nelson Haedo Valdez, según adelantó Ignacio Villalba a ABC Digital.