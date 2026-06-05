Gustavo Alfaro recibió sonriente una camiseta artística pintada por Ignacio Villalba

Con una gran sonrisa de felicidad, el profesor Gustavo Alfaro recibió ayer jueves un obsequio muy especial. El joven Ignacio Villalba, oriundo de Félix Pérez Cardozo, pinta camisetas artísticas y varias de ellas ya la tienen famosos futbolistas, pero esta vez su arte llegó al “Cazador de utopías”.

“Entregué una camiseta pintada a mano al señor Gustavo Alfaro y quien me hizo el aguante fue el señor Gustavo Velázquez”, comenzó contando a ABC Digital el guaireño Ignacio Villalba, un estudiante de Ciencias de la Educación que pinta desde niño.

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“Fue una experiencia increíble. Lo que me terminó de romper fue que el señor Alfaro puso sus manos en mi rostro y me dijo: ‘Gracias, voy a llevarme un recuerdo muy bonito de Paraguay’”, nos contó emocionado Ignacio Villalba, quien no podía creer que su obra de arte llegó a manos del DT de la Albirroja.

Una camiseta con momentos claves rumbo al Mundial

La camiseta que Ignacio Villalba pintó especialmente para Gustavo Alfaro detalla momentos muy importantes y partidos claves para la Selección Paraguaya de Fútbol camino al Mundial 2026, “como el Gol de Diego Gómez a Brasil, el gol de Enciso a Colombia, el de Tonny a Argentina, partidos y futbolistas claves en todas las eliminatorias”, destacó el artista de 20 años.

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Y, por supuesto, quisimos saber cómo se siente Ignacio Villalba al cumplir este nuevo sueño. “Sinceramente, no tengo palabras, no sé cómo voy a poder superar el llegar hasta ahí, me siento muy orgulloso”, aseguró con una gran sonrisa a ABC Digital al tiempo de reflexionar: “Siento que tengo ya una presión muy grande, porque esto es lo máximo que yo imaginaba cuando ni siquiera había entregado una camiseta”.

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Ignacio Villalba es un artista emergente y sus camisetas ya la tienen futbolistas como Julio Enciso, Gustavo Velázquez, Diego Gómez, Enso González y Rodrigo Villalba. También los exjugadores de la Albirroja Roque Santacruz y Óscar Tacuara Cardozo, así como los integrantes de la agrupación musical Kchiporros recibieron sus camisetas pintadas a mano por el guaireño.