Julio Enciso recibió feliz una camiseta llena de arte pintada por el guaireño Ignacio Villalba

Antes de sumarse a los entrenamientos con sus compañeros de la Selección Paraguaya de Fútbol bajo las órdenes del profesor Gustavo Alfaro, Julio Enciso recibió una visita muy especial en su residencia de Asunción. El joven Ignacio Villalba (20), oriundo de Félix Pérez Cardozo, llegó hasta nuestra capital para entregarle al futbolista del Racing de Estrasburgo una camiseta que conjuga arte y fútbol.

Y para conocer más detalles de este encuentro, ABC Digital conversó con Ignacio Villalba, quien comenzó contándonos: “Está camiseta la pinté desde mayo de 2025. Es decir, tuve que trabajar un año entero para poder dársela, es una camiseta donde los protagonistas principales son él y su esposa Melissa Cardona”.

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“Además, en la misma está plasmada la carrera de Julio desde el Club Libertad, el Brighton, luego el Ipswich Town, hasta donde está hoy, el Racing de Estrasburgo de Francia. Plasmando también a su esposa, en cómo fue su fortaleza en todo momento. En otra parte de la camiseta está el día en el que ellos se casaron”, explicó Ignacio Villalba.

Julio Enciso abrió las puertas de su hogar al artista guaireño y lo recibió con mucha amabilidad. “La entrega fue en la casa de Julio en Asunción, el pasado el 22 de mayo. Él y su madre vieron cada detalle de la camiseta y les encantó. Julio me dijo: ‘¿Cómo es que te sale esto?’ y yo simplemente le respondí: ‘Así como jugás al fútbol, Julio, me sale natural’”, relató Ignacio Villalba.

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“Julio me regaló su camiseta del Racing de Estrasburgo que usó en la Conference League, me la firmó”, expresó emocionado Ignacio Villalba al tiempo de destacar: “Me agradeció de corazón la camiseta que pinté para él y quien hizo posible esta entrega fue su esposa Melissa, me ayudó en todo momento”.

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Y, como agradecimiento a Melissa Cardona, el artista oriundo de Félix Pérez Cardozo le preparó un cuadro muy especial “donde pinté su comida paraguaya favorita, el mbeju, y su comida colombiana favorita, la bandeja paisa”.

Ignacio Villalba también reveló una emotiva anécdota de su visita a Julio Enciso. “Cuando nos despedimos, Julio me dijo: ‘Quiero darte esto para tu pasaje’. Intenté rechazar lo más que pude, pero me dijo que se iba a enojar si no lo agarraba. Realmente, fue increíble, ví el lado más humano de Julio”, señaló el guaireño que también nos contó: “Me dijo que debo hacerle una camiseta a su amigo Ramón Sosa y que él me ayudará a entregársela”.

Por último, Ignacio Villalba nos confesó cómo se sintió al cumplir su sueño de conocer a Julio Enciso y obsequiarle la camiseta artística que preparó para él: “Realmente, me tuve que aguantar las lágrimas. Le dije a Julio que estaba muy nervioso y me respondió que es normal, que incluso a él le pasaba eso”.