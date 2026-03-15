Ignacio Villalba, el guaireño que plasma su arte en camisetas que ya están en manos de varios famosos

Ignacio Adolfo Villalba Denis es oriundo de Félix Pérez Cardozo, departamento de Guairá, tiene 20 años y desde siempre le gustó pintar. El jovencito estudia licienciatura en Ciencias de la Educación y su lienzo favorito son las camisetas, donde fusiona su talento y el amor por el arte creando emotivas obras, varias de ellas ya expuestas en los hogares de famosos paraguayos.

Para conocer un poco más a Ignacio Villalba, ABC Digital tuvo una amena plática con el emergente artista que comenzó contándonos: “Mi pasión por la pintura nació desde nene, desde los 10 años, practicando dibujo. Con el tiempo me dije: ‘Quiero que la gente me conozca por lo que hago’, y traté de hacer una combinación, ya que el deporte y la música me gustan demasiado y, lastimosamente no soy muy bueno en esos dos ámbitos, traté de meterme ahí con mi arte”.

Quisimos saber hace cuánto se dedica a pintar camisetas y cómo fue la primera que preparó. Ignacio Villalba recordó feliz: “Hace un año entré con todo en el dibujo sobre tela y la primera camiseta que entregué fue al fútbolista Diego Gómez, actual jugador del Brighton y uno de los mejores jugadores de nuestra selección paraguaya. Le metí tanta pasión que fue posible la entrega, pude llegar a él gracias a su pareja, Geral. Fue un momento increíble y uno de los más especiales, fue el hincapié para lo que se venía”.

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Ignacio Villalba: “Trato de plasmar un mapa de vida”

¿Qué plasmás en cada obra de arte?, fue nuestra siguiente pregunta para Ignacio Villalba, quien respondió rápidamente: “Trato de plasmar un mapa de vida de las personas, el pasado, los trofeos, las fechas, y mi parte favorita es agregar a la familia, porque es el mayor logro de cualquier ser humano”.

Y sobre cuánto tiempo le lleva preparar cada camiseta, el joven artista Ignacio Villalba reveló sin vueltas: “Lleva mucho tiempo, porque investigo a la persona a quien quiero pintar, incluso, hasta su comida favorita. Trato de ver esos pequeños detalles que normalmente dejamos pasar, esas cosas cotidianas y yo trato de plasmar eso. Suelo tardar incluso hasta dos meses enteros en una sola camiseta”.

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Los trabajos de Ignacio Villalba ya están en manos de varios famosos. “Futbolistas muy importantes como Diego Gómez, quien brilla en el extranjero; Enso González, actual futbolista del Wolverhampton de Inglaterra, y leyendas como Óscar René Tacuara Cardozo y Roque Santa Cruz, de quien pude incluso conocer su casa porque la entrega fue ahí”, señaló Ignacio Villalba al tiempo de destacar: “Mis obras también llegaron a otros futbolistas como Gustavo Velázquez, jugador de la selección y actual capitán de Cerro, y Rodrigo Villalba, de Libertad”.

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“Y mi última gran colaboración fue con una banda icónica de talla internacional, los máximos exponentes de la música en Paraguay, Kchiporros. Entregué una camiseta muy especial en presencia de todo el grupo, y lo que hizo mucho más especial esta entrega fue que la cuenta de Kchiporros alzó en todas sus redes sociales agradeciéndome con un video por el trabajo que les hice”, expresó conmovido Ignacio Villalba.

Otros famosos en la mira del artista guaireño

Y, por supuesto, también le consultamos a qué otros famosos tiene en la mira para que sean protagonistas de nuevas camisetas especiales. Sin rodeos, el guaireño Ignacio Villalba nos adelantó: “Tengo en la mira a futbolistas como Julio Enciso, Gustavo Gómez, Nelson Haedo, con quienes ya tengo una comunicación, solo estoy esperando que surja el momento”.

“Si tuviera que mencionar a alguien a quien quiero conocer y entregar una camiseta es a Leo Messi. Con mi arte quiero conocer a las personas a quienes admiro. Y, de paso, a través de mis redes sociales, trato de hacer pequeñas entrevistas con estas celebridades para que la gente también pueda conocer más de cerca a estas figuras. Espero también que muy pronto más gente me conozca y seguir creciendo con mi arte”, señaló Ignacio Villalba, quien antes de despedirse de ABC Digital expresó emocionado: “Agradezco por este espacio para poder contar mi historia, estos espacios son lo que me dan esa fuerza para seguir haciendo esto, me siento muy apoyado, se vienen proyectos muy grandes”.