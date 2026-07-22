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22 de julio de 2026 a la - 08:53

Zendaya y Tom Holland conquistan México

Tom Holland y Zendaya posando juntitos durante el evento de promoción de "Spider-Man: Brand New Day" en México. (Alfredo ESTRELLA / AFP)
Tom Holland y Zendaya posando juntitos durante el evento de promoción de "Spider-Man: Brand New Day" en México. (Alfredo ESTRELLA / AFP)031031+0000 ALFREDO ESTRELLA

La actriz estadounidense Zendaya y el actor británico Tom Holland se encuentran en México promocionando la película “Spider-Man: Brand New Day”. La pareja del momento estuvo en la Aztlán Feria de Chapultepec y conquistó el corazón de los mexicanos.

Por ABC Color

“Tom, hermano, ya eres mexicano” y “Zendaya, hermana, ya eres mexicana”, gritaron los fans mexicanos de Tom Holland y Zendaya, quienes desataron la locura colectiva de sus seguidores al llegar a la capital de México.

¡Hermosa parejita! Zendaya y Tom Holland en el evento de "Spider-Man: Brand New Day" en la Aztlan Feria de Chapultepec. (Alfredo ESTRELLA / AFP)
¡Hermosa parejita! Zendaya y Tom Holland en el evento de "Spider-Man: Brand New Day" en la Aztlan Feria de Chapultepec. (Alfredo ESTRELLA / AFP)

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El actor británico Tom Holland y la actriz estadounidense Zendaya arribaron juntitos a un evento para fans en el marco de la promoción de filme “Spider-Man: Brand New Day”, que se estrena en solo días. La cita fue en la Aztlán Feria de Chapultepec, en Ciudad de México.

¡Siempre diosa! La actriz estadounidense Zendaya en la alfombra roja de la película de Spider-Man, en Ciudad de México (México). (EFE/Mario Guzmán)
¡Siempre diosa! La actriz estadounidense Zendaya en la alfombra roja de la película de Spider-Man, en Ciudad de México (México). (EFE/Mario Guzmán)

Zendaya Maree Stoermer Coleman lució espléndida con un nuevo corte de pelo, pues estrenó un flequillo que le sienta muy bien.

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El flequillo que queda muy bien a la exótica actriz estadounidense Zendaya. (EFE/Mario Guzmán)
El flequillo que queda muy bien a la exótica actriz estadounidense Zendaya. (EFE/Mario Guzmán)

Fiel a su estilo, la actriz estadounidense Zendaya lució un vestido negro de inspiración arácnida, siempre bajo el sello de su estilista Law Roach. El traje de estilo gótico llevaba la firma de Ashi Studio.

Por su parte, Tom Holland lució un traje sastre clásico de color negro de Celine y una corbata negra que llevaba un broche de araña.