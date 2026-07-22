Zendaya y Tom Holland conquistan México

“Tom, hermano, ya eres mexicano” y “Zendaya, hermana, ya eres mexicana”, gritaron los fans mexicanos de Tom Holland y Zendaya, quienes desataron la locura colectiva de sus seguidores al llegar a la capital de México.

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El actor británico Tom Holland y la actriz estadounidense Zendaya arribaron juntitos a un evento para fans en el marco de la promoción de filme “Spider-Man: Brand New Day”, que se estrena en solo días. La cita fue en la Aztlán Feria de Chapultepec, en Ciudad de México.

Zendaya Maree Stoermer Coleman lució espléndida con un nuevo corte de pelo, pues estrenó un flequillo que le sienta muy bien.

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Fiel a su estilo, la actriz estadounidense Zendaya lució un vestido negro de inspiración arácnida, siempre bajo el sello de su estilista Law Roach. El traje de estilo gótico llevaba la firma de Ashi Studio.

Por su parte, Tom Holland lució un traje sastre clásico de color negro de Celine y una corbata negra que llevaba un broche de araña.