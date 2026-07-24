¡Ya nació Gianlucca, el hijo de Óscar Romero y Jani González!

En diciembre de 2025, en plena Navidad, Jani González y Óscar Romero anunciaban que su segundo hijo estaba en camino. Y, hace unas horas el esperado bebé ya llegó al mundo para felicidad de toda la familia.

Gianlucca Nicolás Romero González nació el 22 de julio, a las 19:34. El fortachón varoncito pesó 4.300 gramos y midió 52 centímetros.

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“¡Bienvenido GianLucca Nicolás! ¡Te estabamos esperando! Llegaste para completar nuestra familia y llenar nuestras vidas de un amor que no tiene explicación“, escribió el orgulloso papá Óscar Romero en su cuenta de Instagram.

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“Te amamos infinitamente, hijo. Aitana, Mamá y Papá”, destaca la publicación que el futbolista Óscar Romero compartió en las redes sociales anunciando la llegada de su primer hijo varón llamado Gianlucca, el pequeñito que convirtió en hermana mayor a la dulce Aitana Nicolle (2).