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24 de julio de 2026 a la - 09:17

¡Ya nació Gianlucca, el hijo de Óscar Romero y Jani González!

Hombre de chaqueta clara sostiene a una niña con lazo verde, ambos miran a un bebé en cuna blanca con expresiones de ternura y alegría.
Óscar Romero con Aitana en brazos y el recién nacido Gianlucca en su cunita, en un sanatorio capitalino.Instagram/Óscar Romero

Gianlucca Nicolás, hijo del futbolista Óscar Romero y Jani González, ya vio la luz del mundo. “Llegaste para completar nuestra familia”, escribió el feliz papá al dar la bienvenida al esperado bebé.

Por ABC Color

En diciembre de 2025, en plena Navidad, Jani González y Óscar Romero anunciaban que su segundo hijo estaba en camino. Y, hace unas horas el esperado bebé ya llegó al mundo para felicidad de toda la familia.

Gianlucca Nicolás Romero González nació el 22 de julio, a las 19:34. El fortachón varoncito pesó 4.300 gramos y midió 52 centímetros.

Larissa Riquelme, embarazada, en vestido negro ajustado, junto a Ángel Romero en camiseta negra, abrazándose afectuosamente.
Jani González y Óscar Romero esperaban ansiosos y felices la llegada de Gianlucca. Hoy, ya lo tienen en sus brazos. (Instagram/Jani González)

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“¡Bienvenido GianLucca Nicolás! ¡Te estabamos esperando! Llegaste para completar nuestra familia y llenar nuestras vidas de un amor que no tiene explicación“, escribió el orgulloso papá Óscar Romero en su cuenta de Instagram.

Ángel Romero sonríe mientras su madre sopla hacia una torta de cumpleaños con decoración de Minnie Mouse, rodeados de globos de colores.
Aitana, la primogénita de Óscar Romero y Jani González, cumplió dos años el lunes 20 de julio y el miércoles 23 ya se estrenó como hermanita mayor. (Instagram/Jani González)

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“Te amamos infinitamente, hijo. Aitana, Mamá y Papá”, destaca la publicación que el futbolista Óscar Romero compartió en las redes sociales anunciando la llegada de su primer hijo varón llamado Gianlucca, el pequeñito que convirtió en hermana mayor a la dulce Aitana Nicolle (2).