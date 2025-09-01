Chloè Chambers, la novia de Oliver Solberg, conquistó a los paraguayos

Chloè Chambers se ganó el cariño y el corazón de los paraguayos. ¡Sí! La prometida del piloto sueco Oliver Solberg, ganador de la categoría WRC2 en el Rally del Paraguay, conquistó a todos con su carisma y sencillez. La bella joven se presenta en su cuenta de Instagram como modelo, creadora de contenido de viaje y apasionada de los coches y la moda.

La modelo e influencer británica Chloè Chambers posó encantada con los fans de su novio Oliver Solberg, que en poco tiempo también se convirtieron en sus seguidores. Además, en sus redes sociales compartió varias postales de nuestro país y destacó la hospitalidad de los paraguayos. Es más, hasta dijo a un medio encarnaceno que le gustaría quedarse a vivir en Paraguay.

Pero eso no es todo, antes de partir de nuestro país Chloè Chambers posó con un traje de carnaval en una producción fotográfica realizada en Encarnación, según mostró en su cuenta de Instagram. “Qué equipo tan increíble, fue un honor para mí usar su traje, gracias”, expresó la prometida de Oliver Solberg.

Chloè Chambers y Oliver Solberg se comprometieron en marzo pasado durante un viaje a Australia. Así que, para agosto del año que viene, cuando prometieron volver para la segunda edición del Rally del Paraguay, quizás ya lo hagan como marido y mujer.

Recordemos que la semana pasada Chloè Chambers y Oliver Solberg estuvieron en el centro de una polémica porque fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) desde Asunción hasta Itapúa. Al respecto el ministro de Defensa, Óscar González, había aclarado que las Fuerzas Armadas apoyaban el operativo del Rally del Paraguay por orden del presidente Santiago Peña y que los costos logísticos estaban a cargo de la organización del evento deportivo.

