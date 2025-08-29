Oliver Solberg se rinde al cariño paraguayo y comparte música local en sus redes

El Mundial de Rally en Itapúa sigue dejando postales únicas, no solo dentro de la pista. En esta ocasión, el protagonista fue Oliver Solberg, quien se declaró encantado con la calidez de los paraguayos. El piloto sueco utilizó sus redes sociales para agradecer el cariño recibido y dejó en claro que el público local lo conquistó desde el primer día.

Más allá de las fotos y videos de la competencia, Solberg dio un paso más en su integración al país anfitrión. En sus publicaciones se pueden ver fotos y vídeos acompañados de canciones de Tierra Adentro y La de Roberto, dos de las bandas más queridas de Paraguay. El gesto fue celebrado por los fanáticos, que destacaron su interés por conocer y valorar la cultura local.

El detalle musical no pasó desapercibido. En cada historia o reel, el joven piloto mostró que su paso por Paraguay es algo más que una cita deportiva: es también un encuentro cultural que lo inspira y lo acerca aún más al público guaraní.

Polémica por el vuelo en avión de la FAP

En medio del clima festivo también surgió una polémica. La novia de Solberg, Chloe Chambers, compartió en Instagram un video y varias fotos viajando junto al piloto sueco en un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP). La publicación llamó la atención y abrió el debate sobre quién asume los costos de estos traslados oficiales durante el Rally Mundial.

Consultado al respecto, el ministro de Defensa, Óscar González, explicó que el presidente Santiago Peña ordenó que las Fuerzas Armadas apoyaran el operativo del Rally, pero que los costos logísticos corren por cuenta de la organización del evento. Aclaró además que los pagos realizados por el uso de aviones y pilotos ingresarán a las arcas de la Fuerza Aérea, asegurando que se “precautelarán los intereses del Estado paraguayo” mientras los militares cumplen con su misión de apoyo a la competencia.