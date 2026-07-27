Alondra Espinoza trajo la corona de Miss Teen Mundial 2026 a Paraguay

“La adolescente más bella del mundo, Miss Teen Mundial 2026 es la Srta. Alondra Espinoza, de San Lorenzo, Paraguay, 18 años. ¡Felicidades!“, se puede leer en las redes sociales del certamen Miss Teen Mundial.

Alondra Espinoza se alzó con el título de Miss Teen Mundial en la gran final del evento que tuvo lugar en El Salvador y utilizó su cuenta de Instagram para escribir emocionada: “Hoy mi corazón está lleno de gratitud. Este logro no lleva solo mi nombre; lleva el amor, el esfuerzo y el apoyo de tantas personas que caminaron conmigo en cada paso de este sueño”.

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“Gracias a la organización de Miss Teen Mundial y a Francisco Cortez por brindarme una experiencia que marcó mi vida y por creer en mí. Gracias a mis padres, mi familia, mis amigos, patrocinadores y a cada persona que estuvo a mi lado, alentándome incluso cuando el camino parecía difícil”, expresó la flamante Miss Teen Mundial 2026 al tiempo de destacar: “Llegar hasta aquí no fue fácil. Hubo desafíos, momentos de incertidumbre y obstáculos que pusieron a prueba mi fortaleza. Pero aprendí que los sueños no se cumplen porque el camino sea sencillo, sino porque decidimos no rendirnos”.

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Alondra: “Quiero inspirar a otros jóvenes a creer en sí mismos”

Alondra Espinoza también dejó un inspirador mensaje a los jóvenes tras alzarse con la corona de Miss Teen Mundial 2026.

“Hoy recibo esta corona con humildad, pero también con una gran responsabilidad. Durante este año quiero inspirar a otros jóvenes a creer en sí mismos, a levantarse después de cada caída y a luchar con el corazón por aquello que aman. Porque cuando la pasión es más grande que el miedo, los sueños realmente se hacen realidad. Gracias por ser parte de esta historia. Este es solo el comienzo. ¡Gracias Paraguay!“, manifestó feliz la jovencita Alondra Espinoza en sus redes.