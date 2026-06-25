La paraguaya Sofía Marín, primera finalista del Miss Teen Model Internacional

Nuestra compatriota Sofía Marín estuvo a solo un paso de la corona de Miss Teen Model Internacional 2026. La jovencita fue primera finalista en el certamen de belleza que se desarrolló durante una semana en Lima, la capital de Perú.

“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que me apoyaron durante esta increíble experiencia. Me siento inmensamente orgullosa de haber alcanzado el título de 1.ª Finalista en Miss Teen Model Internacional”, escribió Sofía Marín en su cuenta de Instagram al tiempo de destacar: “Fue una competencia muy justa, llena de jóvenes talentosas, empoderadas y comprometidas, y fue un honor compartir con cada una de ellas”.

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Sofía Marín: “Ser paraguaya es motivo de orgullo”

Para la jovencita que cursa el segundo año de la Educación Media: “Representar a Paraguay por segunda vez en un certamen internacional ha sido un privilegio enorme. Llegar tan lejos es un logro que llevaré siempre en mi corazón, pero para mí, el simple hecho de representar a mi país ya es una victoria”.

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“Ser paraguaya es motivo de orgullo, y haber llevado nuestra bandera a este escenario internacional ha sido una de las experiencias más significativas de mi vida”, señaló emocionada Sofía Marín en sus redes.

La primera finalista del certamen Miss Teen Model Internacional también se mostró muy agradecida por todo el apoyo que recibió. “Gracias a mi familia, amigos, patrocinadores y a cada persona que me acompañó con sus mensajes, oraciones y muestras de cariño. Este logro también es de ustedes.¡Paraguay, esto es para ustedes!“, expresó Sofía Marín.