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27 de julio de 2026 a la - 18:01

Tere Franco recibió su nuevo año: “Agradecida con Dios y la vida”

Mujer de pie con conjunto claro, sostiene un cartel con el logo de Cardinal Romance 98.5 FM, rodeada de un entorno colorido.
La conductora Tere Franco celebró feliz una nueva vuelta al sol.Gentileza

La conductora Tere Franco recibió un nuevo año de vida el sábado 25 de julio. La presentadora del icónico programa Vitaminas de Cardinal Romance celebró su cumpleaños muy agradecida, trabajando y rodeada de sus seres más queridos.

Por ABC Color

Tere Franco pasó un cumpleaños más que especial y los festejos ya comenzaron en la previa del 25 de julio. “Mi cumple ya empezó el día antes. El viernes ya recibí todos los saludos de la audiencia con tanto cariño genuino y regalos que me hicieron sentir superquerida”, nos contó la conductora de Cardinal Romance.

Dos mujeres sonrientes, una con suéter marrón y blusa blanca, y otra con gafas de sol y chaqueta marrón, en un jardín.
Tere Franco recibió el cariñoso saludo de su colega Gaby Mallorquín el día de su cumpleaños. (Gentileza)

“El sábado me tocó ir a trabajar y lo hice con las mismas ganas de siempre porque amo lo que hago, que es el contacto con la gente que forma parte de mi vida”, continuó contando a ABC Digital la querida Tere Franco.

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“A la noche pasé con mi familia, mis amados hijos y nietos. ¡Con una cena, música y hermosos regalos! Y hoy mis compañeros me hacieron un festejo también. ¡La verdad, soy supermimada!“, destacó la conductora del emblemático programa Vitaminas.

Hombre con chaqueta verde y pantalones rojos, sonríe mientras se inclina hacia una mujer en chaqueta marrón y pantalones claros.
Tere Franco recibiendo un tierno beso de cumpleaños de parte de su marido Darwin Cabrera Toranzos. (Gentileza)

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Y, al consultarle cómo recibe este nuevo año de vida, Tere Franco respondió con una gran sonrisa: “Lo recibo superfeliz y plena. Agradecida con Dios y la vida por mi familia, mi trabajo que amo, mis compañeros y amigos. ¡La verdad, no se puede pedir más! ¡Solo agradecer por todo!“.

Mujer con top oscuro y jeans, gafas de sol, sonriendo y sosteniendo un micrófono rojo en un ambiente decorativo.
Tere Franco se mostró emocionada ante tanto cariño de sus fieles oyentes de Cardinal Romance. (Gentileza)

“¿Qué pido a la vida? ¡Y lo mismo que hoy me regala! ¡Que siga teniendo tantas alegrías como hoy. Y, obviamente, lo principal, salud!“, finalizó expresando la cumpleañera Tere Franco.