Tere Franco recibió su nuevo año: “Agradecida con Dios y la vida”

Tere Franco pasó un cumpleaños más que especial y los festejos ya comenzaron en la previa del 25 de julio. “Mi cumple ya empezó el día antes. El viernes ya recibí todos los saludos de la audiencia con tanto cariño genuino y regalos que me hicieron sentir superquerida”, nos contó la conductora de Cardinal Romance.

“El sábado me tocó ir a trabajar y lo hice con las mismas ganas de siempre porque amo lo que hago, que es el contacto con la gente que forma parte de mi vida”, continuó contando a ABC Digital la querida Tere Franco.

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“A la noche pasé con mi familia, mis amados hijos y nietos. ¡Con una cena, música y hermosos regalos! Y hoy mis compañeros me hacieron un festejo también. ¡La verdad, soy supermimada!“, destacó la conductora del emblemático programa Vitaminas.

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Y, al consultarle cómo recibe este nuevo año de vida, Tere Franco respondió con una gran sonrisa: “Lo recibo superfeliz y plena. Agradecida con Dios y la vida por mi familia, mi trabajo que amo, mis compañeros y amigos. ¡La verdad, no se puede pedir más! ¡Solo agradecer por todo!“.

“¿Qué pido a la vida? ¡Y lo mismo que hoy me regala! ¡Que siga teniendo tantas alegrías como hoy. Y, obviamente, lo principal, salud!“, finalizó expresando la cumpleañera Tere Franco.