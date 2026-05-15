Tere Franco celebra el Día de la Madre rodeada de los amores de su vida

Tere Franco, conductora de Vitaminas, tiene cuatro tesosos: Marilyn, Andrés, Mateo y Darián. “Soy mami superprotectora. Aunque intento darles sus espacios... siempre estoy pendiente de todo, tratando de serles útil de alguna manera y tratando de no ser tan intensa”, comenzó contándonos entre risas la integrante de Cardinal Romance sobre su rol de madre.

“Soy cariñosa, necesitada de abrazarlos y besarlos, por lo menos de vez en cuando. Tambien fui y soy exigente en ciertas cosas. ¡A veces, regañona también! Y como los cuatro ya están creciditos, trato y traté de enseñarles los valores que me dieron mis padres", aseguró Tere Franco.

En otro momento de la entrevista, Tere Franco destacó: “Me considero esa amiga que está para consolarles, ayudarles y divertirme con ellos. Aunque cada uno tiene una personalidad diferente”.

Lea más: Tere Franco llega a Cardinal Romance con su cargamento de “Vitaminas”

Luego, vino la pregunta que no podía faltar: ¿Alguno de tus hijos ya sigue tus pasos en los medios? “Ninguno está en los medios. Se dedican a otras cosas totalmente distintas. Aunque compartimos el gusto y el culto a la música”, contestó Tere Franco a ABC Digital.

Y sobre qué significa para Tere Franco ser madre, la conductora de Cardinal Romance afirmó: “Ser mamá para mí es el milagro y el regalo más grande que El Creador me dio. ¡Me siento muy agradecida!“.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Tere Franco: “El amor es el motor de la vida”

También quisimos saber qué es lo que más le gusta hacer con sus hijos y Tere Franco respondió rápidamente: “Todooo. Juntarnos a hacer el asado, una peña, escuchar música, bailar, salir a comer, viajar. ¡Así como suena, cualquier cosa con ellos me hace sentir llena totalmente!“.

Tere Franco nos adelantó cómo celebrará hoy su día rodeada de sus tesoros: “Nos juntaremos a comer un buen asado y, como siempre, con la guitarra terminaremos a altas horas a pura música y yo feliz”.

“¡Si volviera a nacer querría ser de nuevo la mami de mis cuatro amores!“, dijo emocionada Tere Franco antes de despedirse de ABC Digital.