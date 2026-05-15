Gente
15 de mayo de 2026 a la - 10:00

Tere Franco celebra el Día de la Madre rodeada de los amores de su vida

La conductora Tere Franco con sus hijos Marilyn, Andrés y Darián.
La conductora Tere Franco con sus hijos Marilyn, Andrés y Darián.Gentileza

La conductora Tere Franco celebra feliz este Día de la Madre rodeada del amor de sus hijos Marilyn, Andrés, Mateo y Darián. “Ser mamá para mí es el milagro y el regalo más grande que El Creador me dio”, expresó emocionada la presentadora de Cardinal Romance.

Por ABC Color

Tere Franco, conductora de Vitaminas, tiene cuatro tesosos: Marilyn, Andrés, Mateo y Darián. “Soy mami superprotectora. Aunque intento darles sus espacios... siempre estoy pendiente de todo, tratando de serles útil de alguna manera y tratando de no ser tan intensa”, comenzó contándonos entre risas la integrante de Cardinal Romance sobre su rol de madre.

“Soy cariñosa, necesitada de abrazarlos y besarlos, por lo menos de vez en cuando. Tambien fui y soy exigente en ciertas cosas. ¡A veces, regañona también! Y como los cuatro ya están creciditos, trato y traté de enseñarles los valores que me dieron mis padres", aseguró Tere Franco.

Tere Franco con su hijo Mateo. (Gentileza)
Tere Franco con su hijo Mateo. (Gentileza)

En otro momento de la entrevista, Tere Franco destacó: “Me considero esa amiga que está para consolarles, ayudarles y divertirme con ellos. Aunque cada uno tiene una personalidad diferente”.

Lea más: Tere Franco llega a Cardinal Romance con su cargamento de “Vitaminas”

Luego, vino la pregunta que no podía faltar: ¿Alguno de tus hijos ya sigue tus pasos en los medios? “Ninguno está en los medios. Se dedican a otras cosas totalmente distintas. Aunque compartimos el gusto y el culto a la música”, contestó Tere Franco a ABC Digital.

¡Mamá feliz! Tere Franco con sus amores. (Gentileza)
¡Mamá feliz! Tere Franco con sus amores. (Gentileza)

Y sobre qué significa para Tere Franco ser madre, la conductora de Cardinal Romance afirmó: “Ser mamá para mí es el milagro y el regalo más grande que El Creador me dio. ¡Me siento muy agradecida!“.

Lea más: Tere Franco: “El amor es el motor de la vida”

También quisimos saber qué es lo que más le gusta hacer con sus hijos y Tere Franco respondió rápidamente: “Todooo. Juntarnos a hacer el asado, una peña, escuchar música, bailar, salir a comer, viajar. ¡Así como suena, cualquier cosa con ellos me hace sentir llena totalmente!“.

Tere Franco con sus hijos menores, Mateo y Darián. (Gentileza)
Tere Franco con sus hijos menores, Mateo y Darián. (Gentileza)

Tere Franco nos adelantó cómo celebrará hoy su día rodeada de sus tesoros: “Nos juntaremos a comer un buen asado y, como siempre, con la guitarra terminaremos a altas horas a pura música y yo feliz”.

“¡Si volviera a nacer querría ser de nuevo la mami de mis cuatro amores!“, dijo emocionada Tere Franco antes de despedirse de ABC Digital.