Cristiano Ronaldo disfruta de sus vacaciones familiares en Mallorca

Aunque los dimes y diretes que corrían como reguero de pólvora aseguraban que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez darían el “sí, quiero” este fin de semana, la boda aún no se llevará a cabo, pues el futbolista portugués se encuentra disfrutando de sus vacaciones a pura familia.

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez subieron a su jet privado con sus hijos y desembarcaron en las Islas Baleares, dejando atrás así los rumores de que la ceremonia de matrimonio sería este sábado 1 de agosto.

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Tanto CR7 como su prometida Georgina Rodríguez compartieron postales de sus días de relax en familia en las playas españolas, donde se encuentran disfrutando del sol, la arena, el mar y los deportes acuáticos con sus hijos Cristiano Junior, los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda.

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