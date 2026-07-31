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31 de julio de 2026 a la - 11:56

Cristiano Ronaldo disfruta de sus vacaciones familiares en Mallorca

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez con Cristiano Junior disfrutando de un día de sol en Mallorca.
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez con Cristiano Junior disfrutando de un día de sol en Mallorca.Instagram/Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez con sus hijos disfrutan de unas mágicas vacaciones en Mallorca. Así que, este fin de semana no habrá boda, tal como se rumoreaba.

Por ABC Color

Aunque los dimes y diretes que corrían como reguero de pólvora aseguraban que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez darían el “sí, quiero” este fin de semana, la boda aún no se llevará a cabo, pues el futbolista portugués se encuentra disfrutando de sus vacaciones a pura familia.

Cristiano Ronaldo y los niños a punto de subir en su jet que los llevó a Mallorca. (Instagram/Cristiano Ronaldo)
Cristiano Ronaldo y los niños a punto de subir en su jet que los llevó a Mallorca. (Instagram/Cristiano Ronaldo)

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez subieron a su jet privado con sus hijos y desembarcaron en las Islas Baleares, dejando atrás así los rumores de que la ceremonia de matrimonio sería este sábado 1 de agosto.

¡Papá orgulloso! Cristiano Ronaldo junto a su hijo mayor Cristiano Ronaldo Junior. (Instagram/Cristiano Ronaldo)
¡Papá orgulloso! Cristiano Ronaldo junto a su hijo mayor Cristiano Ronaldo Junior. (Instagram/Cristiano Ronaldo)

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Georgina Rodríguez, diosa en Mallorca. (Instagram/Georgina Rodríguez)
Georgina Rodríguez, diosa en Mallorca. (Instagram/Georgina Rodríguez)

Tanto CR7 como su prometida Georgina Rodríguez compartieron postales de sus días de relax en familia en las playas españolas, donde se encuentran disfrutando del sol, la arena, el mar y los deportes acuáticos con sus hijos Cristiano Junior, los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda.

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