Nicole Kidman, a sus 59, se roba todos los flashes en la premier de Lioness

Diosa como ella sola, Nicole Kidman llegó espléndida a la premier de la tercera temporada de la serie Lioness de Paramount+. La cita fue en el SVA Theater de Nueva York y la blonda se robó todos los flashes de los medios presentes.

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La emblemática Nicole Kidman estrenó corte de pelo y demostró que a ella todo le queda más que bien. Ahora, la actriz de 59 años luce su larga melena con corte mariposa, en capas y con un flequillo cortina.

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La icónica Nicole Kidman causó una verdadera sensación en la premier de la tercera temporada de Lioness, demostrando así que sigue más vigente que nunca a sus casi seis décadas de vida.