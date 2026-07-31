Gente
31 de julio de 2026 a la - 08:42

Nicole Kidman, a sus 59, se roba todos los flashes en la premier de Lioness

¡Siempre diosa! La actriz Nicole Kidman en la alfombra roja del lanzamiento de la tercera temporada de la serie "Lioness". (EFE/ Angel Colmenares)
¡Siempre diosa! La actriz Nicole Kidman en la alfombra roja del lanzamiento de la tercera temporada de la serie "Lioness". (EFE/ Angel Colmenares) Angel Colmenares

La icónica Nicole Kidman a sus 59 años sigue siendo blanco de todos los flashes. Y su aparición en la red carpet del estreno de la tercera temporada de Lioness, no fue la excepción. ¡Pasá a mirar las mejores fotos de la actriz estadounidense!

Por ABC Color

Diosa como ella sola, Nicole Kidman llegó espléndida a la premier de la tercera temporada de la serie Lioness de Paramount+. La cita fue en el SVA Theater de Nueva York y la blonda se robó todos los flashes de los medios presentes.

Nicole Kidman asistió divina al estreno en Nueva York de la tercera temporada de "Lioness" de Paramount+ en el SVA Theater. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
Nicole Kidman asistió divina al estreno en Nueva York de la tercera temporada de "Lioness" de Paramount+ en el SVA Theater. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)

Lea más: Nicole Kidman y Keith Urban, oficialmente divorciados

La emblemática Nicole Kidman estrenó corte de pelo y demostró que a ella todo le queda más que bien. Ahora, la actriz de 59 años luce su larga melena con corte mariposa, en capas y con un flequillo cortina.

Lea más: Nicole Kidman y Sandra Bullock, juntas en Las Vegas

¡Hermosa! Nicole Kidman en la premier de "Lioness" en Nueva York. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
¡Hermosa! Nicole Kidman en la premier de "Lioness" en Nueva York. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)

La icónica Nicole Kidman causó una verdadera sensación en la premier de la tercera temporada de Lioness, demostrando así que sigue más vigente que nunca a sus casi seis décadas de vida.