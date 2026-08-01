Neymar recibió un emotivo homenaje rodeado del amor de Bruna Biancardi y sus hijas

“Hoy me han sorprendido gratamente... recibir este homenaje del equipo que llevo en el corazón es algo increíble. ¡Es un honor formar parte de la historia del Santos FC“, escribió Neymar en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 242 millones de seguidores.

En el emotivo homenaje que le brindó el Santos FC, Neymar estuvo muy bien acompañado de su pareja Bruna Biancardi, con el bebé a bordo, y las niñas Mavie y Mel.

Un busto, una estatua y una camiseta de Neymar, que forman parte del reconocimiento a su trayectoria, de ahora en más forman parte del Memorial de las Conquistas del Santos FC.

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“Agradezco ante todo a Dios, a mi familia y a toda la afición santista que me ha seguido desde mis primeros pasos en las categorías inferiores del Santos FC”, continuó expresando Neymar al tiempo de destacar: “Hemos compartido muchos momentos emotivos e inolvidables... pero también hemos vivido tiempos difíciles, y todos ustedes estuvieron a mi lado”.

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El futbolista Neymar da Silva Santos Junior también señaló emocionado: “Soy un aficionado más dentro del campo: luchando, peleando y dándolo todo en cada instante. He cometido innumerables errores y probablemente cometeré más (aunque espero que no), ¡pero siempre quiero lo mejor para el Peixão! Gracias, Nación Santista, por todo".