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16 de abril de 2026 - 16:16

Neymar celebra la vida de su novia Bruna Biancardi

Neymar junto a la cumpleañera Bruna Biancardi y sus hijas Mavie y Mel.
Neymar junto a la cumpleañera Bruna Biancardi y sus hijas Mavie y Mel en una imagen captada por Raphael Gianetta.Instagram/Bruna Biancardi

El futbolista brasileño Neymar se mostró muy enamorado en las redes al celebrar el cumpleaños de su novia Bruna Biancardi. “Quienes te conocemos bien sabemos lo especial que fue Dios al ponerte en nuestras vidas”, expresó el jugador del Santos.

Por ABC Color

Neymar da Silva Santos Junior celebró la vida de su novia Bruna Biancardi, madre de sus hijas Mavie y Mel, con un emotivo mensaje en las redes sociales.

¡Muy divertidos! Neymar y su novia Bruna Biancardi. (Instagram/Bruna Biancardi)
¡Muy divertidos! Neymar y su novia Bruna Biancardi. (Instagram/Bruna Biancardi)

“¡Felicidades, hermosa Bruna Biancardi! Que este sea un ciclo lleno de felicidad… Quienes te conocemos bien sabemos lo especial que fue Dios al ponerte en nuestras vidas”, expresó Neymar en su cuenta de Instagram al tiempo de destacar: “Y recuerda siempre la supermamá que eres ¡Te amo!“.

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La modelo brasileña Bruna Biancardi cumplió 32 años y se mostró emocionada en las redes al celebrar su nueva vuelta al sol rodeada del amor de su pareja Neymar y sus pequeñas Mavie y Mel.

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¡Bella postal familiar! Neymar y Bruna Biancardi abrazados con sus hijas Mavie y Mel. (Instagram/Bruna Biancardi)
¡Bella postal familiar! Neymar y Bruna Biancardi abrazados con sus hijas Mavie y Mel. (Instagram/Bruna Biancardi)

“¡Es mi cumpleaños 3.2! ¡Gracias Dios por todo!“, escribió Bruna Biancardi junto a las postales del festejo familiar captadas por Raphael Gianetta.