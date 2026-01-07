Neymar presumió sus millonarios “juguetes” el Día de Reyes

Neymar sorprendió a sus más de 232 millones de seguidores en Instagram al exhibir tres “juguetes” de su lujosa colección de vehículos. Lo hizo ayer, Día de Reyes, y la publicación del jugador del Santos se volvió viral alcanzando hasta ahora casi 6 millones de reacciones en la red social de la camarita.

“Los sueños se pueden hacer realidad“, escribió el futbolista brasileño Neymar junto a las imágenes de la réplica de un Batimóvil, un jet y un helicóptero, todos de altísima gama y millonarios costos.

La exhibición de los vehículos de Neymar se volvió tendencia rápidamente en todas las plataformas digitales. Y no es para menos, pues sus millonarios “juguetes” parecen sacados de películas.

Dicen que solo el jet de última generación de Neymar cuesta alrededor de 45 millones de dólares, mientras su helicóptero rondaría los 9 millones de dólares. Y el Batimóvil no se queda atrás, pues estaría valuado en 2 millones de dólares.

