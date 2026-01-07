Gente
07 de enero de 2026 - 09:21

Neymar presumió sus millonarios “juguetes” el Día de Reyes

Neymar posando feliz de la vida con sus millonarios "juguetes" el Día de Reyes.Instagram/Neymar

El futbolista brasileño Neymar (33) mostró sus millonarios “juguetes” a sus seguidores cibernéticos el Día de Reyes. Una réplica del icónico Batimóvil, un jet privado de última generación y un helicóptero de alta gama forman parte de la colección que presumió el jugador del Santos.

Por ABC Color

Neymar sorprendió a sus más de 232 millones de seguidores en Instagram al exhibir tres “juguetes” de su lujosa colección de vehículos. Lo hizo ayer, Día de Reyes, y la publicación del jugador del Santos se volvió viral alcanzando hasta ahora casi 6 millones de reacciones en la red social de la camarita.

"Los sueños se pueden hacer realidad", expresó Neymar. (Instagram/Neymar)

“Los sueños se pueden hacer realidad“, escribió el futbolista brasileño Neymar junto a las imágenes de la réplica de un Batimóvil, un jet y un helicóptero, todos de altísima gama y millonarios costos.

La exhibición de los vehículos de Neymar se volvió tendencia rápidamente en todas las plataformas digitales. Y no es para menos, pues sus millonarios “juguetes” parecen sacados de películas.

Neymar sentado sobre su Batimóvil, rodeado de su jet y su helicóptero. (Instagram/Neymar)

Dicen que solo el jet de última generación de Neymar cuesta alrededor de 45 millones de dólares, mientras su helicóptero rondaría los 9 millones de dólares. Y el Batimóvil no se queda atrás, pues estaría valuado en 2 millones de dólares.

