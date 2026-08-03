La reina Letizia, una verdadera “Lady in red” en Mallorca

Elegantísima llegó la reina Letizia de España a la gala de clausura de la 16.ª edición del Atlàntida Mallorca Film Festival, ayer domingo en Palma de Mallorca.

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La reina Letizia de España lució un outfit que la dejaba radiante. Fue una “Lady in red” en el Atlàntida Mallorca Film Festival en Palma de Mallorca.

El vestido midi rojo con escote asimétrico, drapeado y con un cierre lateral, llevaba la firma de la diseñadora Carolina Herrera.

El look de la esposa del rey Felipe VI fue complementado con un calzados en nude de la marca Gucci y un clutch dorado.

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"La Reina preside la clausura de la 16.ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest en el Centro Cultural La Misericordia (Palma) y entrega el premio Master of Cinema 2026 al compositor de cine Alexandre Desplat. ¡Enhorabuena!“, se puede leer en la cuenta de Instagram de la Casa Real española.

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“El Atlàntida Mallorca Film Fest nació en 2010 como el primer festival de cine online en nuestro país para dar a conocer al público las películas internacionales que no encontraban lugar en las salas y se ha convertido hoy en uno de los festivales híbridos más importantes del mundo", destaca la publicación de la Casa Real en las redes.