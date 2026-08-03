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03 de agosto de 2026 a la - 10:24

Orlando Gill celebró la vida de Meli: “Una esposa maravillosa y una madre increíble”

Mujer de cabello largo y chaqueta marrón sonríe junto a hombre alto con chaqueta verde en un café con paredes de ladrillo.
¡Linda parejita! Orlando Gill con su esposa Melissa Ávalos, quien estuvo de cumpleaños el fin de semana.Instagram/Orlando Gill

El arquero albirrojo Orlando Gill se mostró muy enamorado al celebrar la vida de su esposa Melissa Ávalos. El futbolista sanlorenzano regaló rosas y bombones a su amada y le dedicó unas emotivas líneas en las redes. ¡Pasá y leé!

Por ABC Color

“Hoy, más que nunca, deseo que la felicidad, la salud y todas las bendiciones del mundo te acompañen siempre. Eres una esposa maravillosa y una madre increíble”, comenzó escribiendo Orlando Gill en su cuenta de Instagram para saludar a su esposa Meli Ávalos el día de su cumpleaños.

Mujer de cabello largo y castaño con suéter marrón abraza a hombre alto con chaqueta verde en reunión social.
Orlando Gill dando un romántico beso a la cumpleañera Melissa Ávalos. (Instagram/Orlando Gill)

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Mujer con cabello largo y lacio, sentada en sofá gris, sosteniendo ramo de flores y observando con alegría.
Meli Ávalos recibió un ramo de rosas azules de parte de Orlando Gill. (Instagram/Orlando Gill)

“Me siento orgulloso de compartir mi vida contigo y de formar nuestra familia a tu lado. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Te amamos, Lauti y yo!“, destacó el arquero de la Albirroja Orlando Gill junto a unas bellas postales junto a la cumpleañera Meli y el pequeño Lautaro Daniel.

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Niño sosteniendo un pastel con vela azul. Hombre sonriente a la izquierda y mujer a la derecha, todo en un ambiente acogedor.
Orlando Gill y el pequeño Lautaro celebraron la vida de mamá Meli Ávalos. (Instagram/Orlando Gill)

Y, por supuesto, fue Melissa Ávalos una de las primeras en reaccionar al emotivo posteo de su marido. “Muchas gracias amor de mi vida. Gracias por hacer esta noche y todas las noches, tan pero tan especial. Te amo inmensamente y te agradezco por ser el esposo que sos”, expresó la pareja de Orlando Gill.