Orlando Gill celebró la vida de Meli: “Una esposa maravillosa y una madre increíble”

“Hoy, más que nunca, deseo que la felicidad, la salud y todas las bendiciones del mundo te acompañen siempre. Eres una esposa maravillosa y una madre increíble”, comenzó escribiendo Orlando Gill en su cuenta de Instagram para saludar a su esposa Meli Ávalos el día de su cumpleaños.

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“Me siento orgulloso de compartir mi vida contigo y de formar nuestra familia a tu lado. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Te amamos, Lauti y yo!“, destacó el arquero de la Albirroja Orlando Gill junto a unas bellas postales junto a la cumpleañera Meli y el pequeño Lautaro Daniel.

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Y, por supuesto, fue Melissa Ávalos una de las primeras en reaccionar al emotivo posteo de su marido. “Muchas gracias amor de mi vida. Gracias por hacer esta noche y todas las noches, tan pero tan especial. Te amo inmensamente y te agradezco por ser el esposo que sos”, expresó la pareja de Orlando Gill.