El conmovedor mensaje de la esposa del albirrojo Orlando Gill: “No teníamos nada”

El futbolista Orlando Gill tuvo un debut soñado en la portería de la Albirroja. ¡Sí! Anoche fue arquero titular ante Perú en el histórico partido disputado en Lima y su esposa, Melissa Ávalos, le dedicó unas conmovedoras líneas.

“¡Un día lo soñamos y hoy lo vivimos! La primera foto me hace llorar de felicidad porque lo lograste amor. las demás fotos son del momento más difícil de nuestra vida, cuando Lauti nació y no teníamos nada y Orlando vendía sus prendas del club donde jugaba en ese entonces, para poder solventar los gastos", comenzó contando Melissa Ávalos en su cuenta de Instagram junto a las postales familiares del portero de la Albirroja.

“Nuestro hijo luchó por su vida y su papá siempre estuvo. Vendió todo, vendió su camiseta de la selección de la sub 20 (no pudo guardar de recuerdo) vendió sus prendas, sus championes, ¡literal vendió todo! ¡Todo! Y tanta fue nuestra tristeza que lo que hoy estamos viviendo pedimos orando y llorando a Dios y él nos cumplió“, aseguró la esposa de Orlando Gill.

Y antes de terminar su emotivo mensaje, Melissa Ávalos destacó: “No fue fácil y nunca será fácil nada, pero con amor y sacrificio todo se puede... ¡Ojalá el mundo entero sepa el gran corazón que tenés y las ganas que tenés de seguir creciendo! Tu hijo y yo te amamos y estamos orgullosos de vos".

El arquero albirrojo Orlando Gill y Melissa Ávalos llevan cuatro años de casados. Y fruto del amor que se profesan son padres de Lautaro Daniel, quien en diciembre cumplirá tres añitos.