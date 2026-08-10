La Joaqui a días de su separación de Luck Ra: “Fue mi primera relación de amor sana”

Joaquinha Lerena de la Riva (31), conocida artísticamente como La Joaqui, abrió su corazón en el programa PH, Podemos Hablar, emitido por Telefe. La cantante habló de su reciente ruptura con su colega Luck Ra, luego de casi dos años de relación.

En el programa conducido por Andy Kusnetzoff, la cantante argentina La Joaqui señaló: “Cuando yo conozco a alguien le digo: ‘Mirá, el amor ha sido un terreno muy complejo para mí, y realmente no quiero ser temporal para nadie más”, y tras esto se puso a llorar.

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“Tengo muchas sensaciones, primero porque yo fui muy arrogante también, yo lo hablé en terapia. Yo desde mi arrogancia creí que, con todo lo que me pasó en la vida, Dios no me va a hacer pasar una más. ¿Quién soy yo para creer que la vida no tiene más cosas que enseñarme? Yo me aferré a la idea de que nada me iba a salir mal porque no, porque ya me toca ser feliz, me lo gané, pagué el derecho de piso de aprendizaje", explicó La Joaqui en el programa PH, Podemos Hablar.

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La Joaqui: “Para mí es el hombre más increíble del mundo”

“Y, otra cosa que a mí me pone muy mal, que en todas las relaciones que he tenido me han engañado, menos en esta. Yo, esta es la primera relación que no sufro infidelidad, que no sufro violencia”, destacó la cantante La Joaqui al referirse a la relación que tuvo con Luck Ra.

“Fue mi primera relación de amor sana y se acaba de una manera repentina y sorpresiva para mí. Y yo estoy lidiando con eso y aceptando que, simplemente lo que yo tenía para ofrecerle al otro tal vez no le alcanzó, y está bien porque tal vez él busca otra cosa. Esta perfecto, yo lo entiendo, lo respeto, él no deja de ser el hombre increíble que yo quería que sea y creo que es”, expresó La Joaqui en el programa de Telefe, donde además recalcó: “Para mí es el hombre más increíble del mundo, me dio una relación que yo nunca había tenido”.

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En otro momento del programa PH, Podemos Hablar, La Joaqui aseguró: “Mi duelo no es que él me haya hecho algo malo, porque realmente no me hizo nada malo, mi duelo es entender que la persona que yo amo no me ama”.