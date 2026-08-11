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11 de agosto de 2026 a la - 09:00

La actriz Aubrey Plaza, mamá primeriza a los 42 años

La actriz Aubrey Plaza recibió a su primer bebé hace unos días. (EFE/EPA/JUSTIN LANE)
La actriz Aubrey Plaza recibió a su primer bebé hace unos días. (EFE/EPA/JUSTIN LANE) JUSTIN LANE

Aubrey Plaza ya tiene a su primer hijo en brazos, fruto de su amor con Chris Abbott. El embarazo de la actriz de 42 años fue confirmado en abril de este año y hace unos días, Aubrey ya dio la bienvenida a su primogénito, según medios internacionales.

Por ABC Color

La actriz y comediante estadounidense Aubrey Plaza y su novio Christopher Abbott esperaban a su primer hijo. Y, según medios del exterior, la mamá de estreno hace unos días ya fue vista paseando con el recién nacido por las calles de Nueva York al salir de la función de Death of a Salesman, donde actúa su pareja.

Aubrey Plaza posó con su bebé a bordo al llegar a la proyección especial de "Kevin", de Amazon Prime, en el Metrograph el 16 de abril de 2026 en Nueva York. (Michael Loccisano/Getty Images/AFP)
Aubrey Plaza posó con su bebé a bordo al llegar a la proyección especial de "Kevin", de Amazon Prime, en el Metrograph el 16 de abril de 2026 en Nueva York. (Michael Loccisano/Getty Images/AFP)

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El primogénito de Aubrey Plaza y Chris Abbott sería una niña y habría llegado al mundo a finales de julio, de acuerdo con lo publicado en la prensa internacional. Hasta el momento, ni la actriz de The White Lotus ni su pareja se han referido a la llegada del nuevo integrante de la familia.

Aubrey Plaza y Chris Abbott confirmaron su romance a finales de 2025 y hoy ya tienen al primer fruto de su amor en sus brazos.