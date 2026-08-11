La actriz Aubrey Plaza, mamá primeriza a los 42 años

La actriz y comediante estadounidense Aubrey Plaza y su novio Christopher Abbott esperaban a su primer hijo. Y, según medios del exterior, la mamá de estreno hace unos días ya fue vista paseando con el recién nacido por las calles de Nueva York al salir de la función de Death of a Salesman, donde actúa su pareja.

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El primogénito de Aubrey Plaza y Chris Abbott sería una niña y habría llegado al mundo a finales de julio, de acuerdo con lo publicado en la prensa internacional. Hasta el momento, ni la actriz de The White Lotus ni su pareja se han referido a la llegada del nuevo integrante de la familia.

Aubrey Plaza y Chris Abbott confirmaron su romance a finales de 2025 y hoy ya tienen al primer fruto de su amor en sus brazos.