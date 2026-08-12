“Kaku” Romero fue distinguido en Emiratos Árabes y su esposa se mostró muy orgullosa

Alejandro Kaku Romero figura en la lista del once ideal del fútbol de los Emiratos Árabes Unidos y también fue nominado al premio al Mejor Gol. ¡Sí! El jugador de la Albirroja fue distinguido la ceremonia de premios de la UAE Pro League, que tuvo lugar en el Emirates Palace Mandarin Oriental de Abu Dabi, donde llegó muy bien acompañado de su esposa Karen Carrizo.

“Te admiro, te celebro y estoy muy orgullosa de vos”, escribió Karen Carrizo en la misiva dirigida a su esposo Alejandro Kaku Romero en la red social Instagram.

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“Te amo. Que dios siga bendiciendo tu vida grandemente”, destacó Karen Carrizo tras el reconocimiento que recibió “Kaku” Romero como uno de los integrantes del Dream Team (Equipo ideal) de la temporada 2025/2026 del fútbol de Emiratos Árabes Unidos.

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Kaku Romero: “Es un honor estar nominado<b> </b>a estos premios”

Por su parte, Alejandro “Kaku” Romero también utilizó sus redes sociales para referirse a la gala donde fue uno de los homenajeados. “Para mí es un honor estar nominado a estos premios, formar parte de los once mejores del año y competir por el premio al mejor gol del año. Quiero agradecer a todos mis compañeros, porque sin ellos nada de esto sería posible, y felicitar a todos los ganadores de esta gran noche”, escribió el jugador de la Albirroja.

“Muy agradecido por cada reconocimiento y por todo lo vivido. Gracias, Dios, por cada bendición”, expresó emocionado “Kaku” Romero.