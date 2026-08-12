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12 de agosto de 2026 a la - 08:40

“Kaku” Romero fue distinguido en Emiratos Árabes y su esposa se mostró muy orgullosa

Kaku y Carrizo sonríen en evento formal; ambos visten de negro, Kaku sostiene un trofeo brillante.
Alejandro Kaku Romero Gamarra y Karen Carrizo, juntitos en la ceremonia de premiación.Instagram/Karen Carrizo

Alejandro “Kaku” Romero, futbolista del Al Ain FC, fue distinguido como uno de integrantes del Dream Team (equipo ideal) de la UAE Pro League de Emiratos Árabes. Su esposa Karen Carrizo se mostró muy orgullosa y le dejó un emotivo mensaje en las redes. ¡Pasá y leé!

Por ABC Color

Alejandro Kaku Romero figura en la lista del once ideal del fútbol de los Emiratos Árabes Unidos y también fue nominado al premio al Mejor Gol. ¡Sí! El jugador de la Albirroja fue distinguido la ceremonia de premios de la UAE Pro League, que tuvo lugar en el Emirates Palace Mandarin Oriental de Abu Dabi, donde llegó muy bien acompañado de su esposa Karen Carrizo.

Alejandro Romero Gamarra Kaku sonríe con un trofeo en mano, vistiendo un traje negro en un ambiente festivo y formal.
Alejandro Romero Gamarra, Kaku, sostiene un trofeo durante una ceremonia de premiación celebrada en Abu Dabi. (Instagram/Karen Carrizo)

Te admiro, te celebro y estoy muy orgullosa de vos”, escribió Karen Carrizo en la misiva dirigida a su esposo Alejandro Kaku Romero en la red social Instagram.

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Te amo. Que dios siga bendiciendo tu vida grandemente”, destacó Karen Carrizo tras el reconocimiento que recibió “Kaku” Romero como uno de los integrantes del Dream Team (Equipo ideal) de la temporada 2025/2026 del fútbol de Emiratos Árabes Unidos.

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Kaku Romero: “Es un honor estar nominado<b> </b>a estos premios”

Por su parte, Alejandro “Kaku” Romero también utilizó sus redes sociales para referirse a la gala donde fue uno de los homenajeados. “Para mí es un honor estar nominado a estos premios, formar parte de los once mejores del año y competir por el premio al mejor gol del año. Quiero agradecer a todos mis compañeros, porque sin ellos nada de esto sería posible, y felicitar a todos los ganadores de esta gran noche”, escribió el jugador de la Albirroja.

Pareja sonriente posando en un ambiente urbano nocturno. Ella lleva un vestido negro ajustado y él un traje negro.
Karen Carrizo y Alejandro Kaku Romero llegaron muy elegantes a la gala de premiación. (Instagram/Karen Carrizo)

“Muy agradecido por cada reconocimiento y por todo lo vivido. Gracias, Dios, por cada bendición”, expresó emocionado “Kaku” Romero.