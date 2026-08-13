Gente
13 de agosto de 2026 a la - 16:27

La conductora Elena Aguilar comparte las más tiernas postales de su hija Daniella

Mujer con vestido claro y peinado elegante sonríe, sosteniendo a un bebé con diadema en un fondo neutro.
¡Ternura y felicidad en una sola imagen! Elena Aguilar con su hija Daniella en brazos.Instagram/Elena Aguilar

Elena Aguilar, más conocida como Elena de Troya Aguilar, compartió las más tiernas postales de su pequeñita Daniella. Las mismas fueron captadas por la fotógrafa Angélica Escobar. ¡Adelante!

Por ABC Color

¡Lo más tierno que verás hoy! Las imágenes que tienen como protagonista a la dulce Daniella, la primera hija de la conductora Elena de Troya Aguilar. La pequeñita posó para Angélica Escobar en una bella producción fotográfica.

Bebé de cabello oscuro con diadema blanca sonríe ligeramente sobre una superficie rosa suave.
¡Adorable! Daniella, la luz de los ojos de Elena Aguilar. (Instagram/Elena Aguilar)

Daniella llegó al mundo el 23 de junio pasado en un sanatorio capitalino. El tiempo vuela y la niña, que al nacer pesó 3.610 gramos y midió 52 centímetros, ya tiene un mes y medio.

Bebé en cuna rosa con body rosa claro y diadema delgada, durmiendo con expresión tranquila en entorno suave.
La dulce Daniella, hija de Elena Aguilar, durmiendo en una cunita rosa. (Instagram/Elena Aguilar)

Lea más: La conductora Elena Aguilar ya tiene a Daniella en sus brazos

Bebé con diadema de flores blancas, ojos cerrados y envuelto en manta amarilla sobre fondo de madera clara.
Bella pequeñita. Daniella ya tiene un mes y medio de vida. (Instagram/Elena Aguilar)

La orgullosa mamá de estreno, Elena de Troya Aguilar, fue la encargada de compartir en su cuenta de Instagram las más adorables imágenes de Daniella que llenan de ternura las redes.

“Danie: Mi oración contestada”, expresó la conductora radial y televisiva Elena Aguilar en la red social de la camarita, donde cosecha más de 160 mil seguidores.