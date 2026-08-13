La conductora Elena Aguilar comparte las más tiernas postales de su hija Daniella

¡Lo más tierno que verás hoy! Las imágenes que tienen como protagonista a la dulce Daniella, la primera hija de la conductora Elena de Troya Aguilar. La pequeñita posó para Angélica Escobar en una bella producción fotográfica.

Daniella llegó al mundo el 23 de junio pasado en un sanatorio capitalino. El tiempo vuela y la niña, que al nacer pesó 3.610 gramos y midió 52 centímetros, ya tiene un mes y medio.

Lea más: La conductora Elena Aguilar ya tiene a Daniella en sus brazos

La orgullosa mamá de estreno, Elena de Troya Aguilar, fue la encargada de compartir en su cuenta de Instagram las más adorables imágenes de Daniella que llenan de ternura las redes.

“Danie: Mi oración contestada”, expresó la conductora radial y televisiva Elena Aguilar en la red social de la camarita, donde cosecha más de 160 mil seguidores.