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17 de agosto de 2026 a la - 10:27

Marilina cumple 32: “Solo pido a Dios que me siga bendiciendo”

Marilina Bogado sonríe con vestido rojo, sosteniendo torta de cumpleaños y rodeada de flores rojas en un fondo gris.
Marilina Bogado posando feliz con la tradicional torta de cumpleaños y un ramo de rosas rojas. Instagram/Marilina Bogado

La cantante Marilina Bogado hoy cumple 32 años y se mostró muy agradecida al completar esta nueva vuelta al sol. “Gracias Dios, gracias a todas las personas que siempre están para mí”, expresó la Reina de la Cumbia.

Por ABC Color

Marilina Bogado está de cumpleaños y para celebrarlo se convirtió en una “Lady in red” y posó feliz junto a la tradicional torta de cumpleaños y un gran ramo de rosas rojas.

“Un año más de vida, viviendo al máximo y con mucha bendición, gracias Dios, gracias a todas las personas que siempre están para mí”, expresó Marilina Bogado en sus redes sociales.

Marilina Bogado con sombrero de vaquero naranja y traje marrón, cantando con emoción frente a un micrófono en un ambiente festivo.
La villarriqueña Marilina Bogado destacó: "Tengo todo lo que alguna vez deseé tener y no hablo de lo material". (Instagram/Marilina Bogado)

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“No le pido más nada a la vida porque tengo todo lo que alguna vez deseé tener y no hablo de lo material, hablo de mi familia, mis amigos, mis fans, tengo salud. Solo pido a Dios que me siga bendiciendo tanto como siempre”, destacó la Reina de la Cumbia al celebrar sus 32 años de vida.

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¡Siempre unidas! Las mellizas Marilina y Mariela Bogado, el día de la boda de esta última en Punta Cana.
¡Siempre unidas! Las mellizas Marilina y Mariela Bogado, hoy celebran sus 32 años de vida.(Instagram/Marilina Bogado)

Marilina a su melliza Mariela: “Te quiero mucho manis”

Marilina Bogado también dedicó unas emotivas líneas a su melliza Mariela Bogado: “Cumplimos año el mismo día, gracias Dios por haberme dado una hermana tan buena como ella”.

“Compartimos juntas nuestras alegrías y tristezas. Te quiero mucho manis. Hoy, en este día tan especial, quiero desearte feliz cumpleaños y que siempre sigamos tan unidas como desde chiquitas”, escribió Marilina Bogado en sus historias de Instagram.