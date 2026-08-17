Rania de Jordania, feliz con la llegada de sus nietas gemelas

La reina Rania (55) y el rey Abdalá II de Jordania están más felices que nunca con la llegada de sus nietas gemelas. Las pequeñitas son frutos del amor entre la princesa Iman y su esposo Jameel Alexander Thermiotis.

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Las gemelitas llegaron al mundo el pasado viernes 14 de agosto para convertir en hermana mayor a Amina (1 año y medio), nacida el 16 de febrero de 2025.

Las recién nacidas de la princesa Iman de Jordania se llaman Rania y Talia.

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La reina Rania así suma dos nuevas integrantes al “Club de los nietos”, que ahora está conformado por la nieta mayor Iman (2), hija del príncipe Hussein y la princesa Rajwa, y las tres princesitas de Iman de Jordania y Jameel Thermiotis.