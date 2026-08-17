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17 de agosto de 2026 a la - 09:44

Rania de Jordania, feliz con la llegada de sus nietas gemelas

Rania de Jordania y su bella hija Iman. Ambas lucieron vestidos de Dior el día de la boda real. (Instagram/Queen Rania Al Abdullah)
La reina Rania de Jordania junto a la princesa Iman, quien dio a luz gemelas.Instagram/Queen Rania Al Abdullah

Rania de Jordania fue abuela por partida doble. ¡Sí! La princesa Iman dio a luz gemelas y ahora la bella reina ya tiene cuatro nietas.

Por ABC Color

La reina Rania (55) y el rey Abdalá II de Jordania están más felices que nunca con la llegada de sus nietas gemelas. Las pequeñitas son frutos del amor entre la princesa Iman y su esposo Jameel Alexander Thermiotis.

La reina Rania de Jordania con sus nietas Iman y Amina. (Instagram/Queen Rania)
La reina Rania de Jordania con sus nietas Iman y Amina. Pronto deberá repetir las fotos ya con las gemelas Rania y Talia. (Instagram/Queen Rania)

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Las gemelitas llegaron al mundo el pasado viernes 14 de agosto para convertir en hermana mayor a Amina (1 año y medio), nacida el 16 de febrero de 2025.

Las recién nacidas de la princesa Iman de Jordania se llaman Rania y Talia.

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Princesa Iman de Jordania con su hija recién nacida y su esposo Jameel. (Instagram/Queen Rania Al Abdullah)
La princesa Iman de Jordania con su hija recién nacida Amina y su esposo Jameel Thermiotis, en febrero de 2025. Ahora, las gemelitas se sumaron a la familia. (Instagram/Queen Rania Al Abdullah)

La reina Rania así suma dos nuevas integrantes al “Club de los nietos”, que ahora está conformado por la nieta mayor Iman (2), hija del príncipe Hussein y la princesa Rajwa, y las tres princesitas de Iman de Jordania y Jameel Thermiotis.