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18 de agosto de 2026 a la - 11:33

Giuliana Ocariz nos representará en el Miss Teen International 2026

Mujer sonriente en vestido largo rosa con lentejuelas, corona y pendientes, posando con actitud confiada.
Giuliana Ocariz, Reina Teen International Paraguay, en una imagen captada por Diamonds Fotografía.Instagram/Giuliana Ocariz

La jovencita Giuliana Ocariz (16) será la representante de Paraguay en el Miss Teen International 2026, certamen que se desarrollará del 22 al 30 de agosto en India.

Por ABC Color

La Reina Teen International Paraguay, Giuliana Ocariz, se prepara para viajar a India, donde nos representará en el certamen Miss Teen International 2026, que comenzará este sábado 22 de agosto en Jaipur y se extenderá hasta el 30 de agosto.

Katya Jara, con corona y vestido rojo brillante, sostiene banda que dice 'Reina Teen International' en un ambiente festivo.
Giuliana Ocariz representará a Paraguay en el certamen Miss Teen International 2026, en India. (Instagram/Giuliana Ocariz)

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“Llevo mi corona con orgullo, pero porto algo aún mayor: la responsabilidad de representar a mi país”, expresó Giuliana Ocariz en su cuenta de Instagram, donde además destacó: “Cada paso me ha acercado a un sueño que antes parecía tan lejano. Ahora, estoy lista para llenar de orgullo a Paraguay”.

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Giuliana Ocariz en los próximos días viajará rumbo al país asiático con su maleta cargada de sueños y el anhelo de traer a tierra guaraní la corona de Miss Teen International, que actualmente la ostenta la española Lorena Ruiz Sánchez.