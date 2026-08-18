Giuliana Ocariz nos representará en el Miss Teen International 2026

La Reina Teen International Paraguay, Giuliana Ocariz, se prepara para viajar a India, donde nos representará en el certamen Miss Teen International 2026, que comenzará este sábado 22 de agosto en Jaipur y se extenderá hasta el 30 de agosto.

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“Llevo mi corona con orgullo, pero porto algo aún mayor: la responsabilidad de representar a mi país”, expresó Giuliana Ocariz en su cuenta de Instagram, donde además destacó: “Cada paso me ha acercado a un sueño que antes parecía tan lejano. Ahora, estoy lista para llenar de orgullo a Paraguay”.

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Giuliana Ocariz en los próximos días viajará rumbo al país asiático con su maleta cargada de sueños y el anhelo de traer a tierra guaraní la corona de Miss Teen International, que actualmente la ostenta la española Lorena Ruiz Sánchez.