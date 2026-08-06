Dua Lipa y Callum Turner debutan como esposos en una red carpet

Los flamantes esposos Dua Lipa y Callum Turner deslumbraron en el estreno de “One Night Only” en el SVA Theater, en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos). Así, la parejita hizo su primera aparición pública como marido y mujer.

Los recién casados Dua Lipa y Callum Turner llegaron muy elegantes a la premier y, como era de esperarse, fueron blanco de todos los flashes de los medios presentes en el evento cinematográfico en La Gran Manzana.

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La icónica cantante Dua Lipa lució un vestido negro que llevaba la firma de Ferragamo y su esposo Callum Turner se decantó por un clásico traje cruzado en azul marino de la afamada marca Louis Vuitton.

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Dua Lipa y Callum Turner unieron sus vidas en matrimonio a finales de mayo pasado en Londres y, posteriormente, disfrutaron de una lujosa fiesta de boda en Sicilia, que duró tres días y reunió a varios famosos.

Y, ahora, posaron por primera vez como esposos en el estreno de “One Night Only”, película protagonizada por el actor Callum Turner.