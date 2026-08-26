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26 de agosto de 2026 a la - 13:44

Dolly Parton y su legado solidario

Dolly Parton falleció a los 80 años, según informó su familia ayer 25 de agosto.(RICK DIAMOND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)
Dolly Parton falleció a los 80 años, según informó su familia ayer 25 de agosto.(RICK DIAMOND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)121601+0000 RICK DIAMOND

Dolly Parton, La Reina del Country, falleció ayer a los 80 años, pero dejó un legado que va más allá de su arte. La cantante y actriz estadounidense financiaba proyectos educativos y de salud, y brindaba ayuda humanitaria.

Por ABC Color

Dolly Parton falleció a los 80 años ayer 25 de agosto y dejó un gran legado solidario, pues además de ser una estrella de la música country y también actriz de Hollywood, era una filántropa.

Dolly Parton era considerada la Reina del Country. (Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)
Dolly Parton era considerada la Reina del Country. (Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

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La artista nacida en Tennessee donó millones de dólares a varias organizaciones benéficas demostrando siempre su gran corazón. En su labor solidaria se destaca Dolly Parton’s Imagination Library, una iniciativa creada en 1995 para alfabetizar a los niños, a través de la cual enviaba materiales de lectura gratuitos a los pequeños desde su nacimiento hasta los cinco años. Ya suman 300 millones los libros infantiles obsequiados por La Reina del Country, según medios internacionales.

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Dolly Parton llegando a la 57.ª edición de los premios de la Academia de Música Country en el estadio Allegiant de Las Vegas, Nevada, el 7 de marzo de 2022. La legendaria cantante, compositora e ícono de la música country estadounidense Dolly Parton ha fallecido a los 80 años, según anunció su familia el 25 de agosto. (Bridget BENNETT / AFP)
Dolly Parton llegando a la 57.ª edición de los premios de la Academia de Música Country en el estadio Allegiant de Las Vegas, Nevada, el 7 de marzo de 2022. La legendaria cantante, compositora e ícono de la música country estadounidense Dolly Parton ha fallecido a los 80 años, según anunció su familia el 25 de agosto. (Bridget BENNETT / AFP)

Además, cuentan que durante la pandemia Dolly Parton demostró una vez más su vena solidaria al donar un millón de dólares a Vanderbilt University Medical Center para el desarollo de vacunas contra el Covid 19.

Según la prensa extranjera, la icónica cantante también ayudó a varias investigaciones médicas y colaboró con distintos hospitales. Así, el Hospital Infantil del Este de Tennessee en febrero de este año pasó a llevar el nombre de Dolly Parton en homenaje a su labor a favor de la infancia.

Y, siguiendo el lado siempre solidario de Dolly Parton, ahora su familia pide a sus fans que en lugar de enviar flores para su despedida se hagan donaciones a la Biblioteca de la Imaginación.