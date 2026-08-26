Dolly Parton y su legado solidario

Dolly Parton falleció a los 80 años ayer 25 de agosto y dejó un gran legado solidario, pues además de ser una estrella de la música country y también actriz de Hollywood, era una filántropa.

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La artista nacida en Tennessee donó millones de dólares a varias organizaciones benéficas demostrando siempre su gran corazón. En su labor solidaria se destaca Dolly Parton’s Imagination Library, una iniciativa creada en 1995 para alfabetizar a los niños, a través de la cual enviaba materiales de lectura gratuitos a los pequeños desde su nacimiento hasta los cinco años. Ya suman 300 millones los libros infantiles obsequiados por La Reina del Country, según medios internacionales.

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Además, cuentan que durante la pandemia Dolly Parton demostró una vez más su vena solidaria al donar un millón de dólares a Vanderbilt University Medical Center para el desarollo de vacunas contra el Covid 19.

Según la prensa extranjera, la icónica cantante también ayudó a varias investigaciones médicas y colaboró con distintos hospitales. Así, el Hospital Infantil del Este de Tennessee en febrero de este año pasó a llevar el nombre de Dolly Parton en homenaje a su labor a favor de la infancia.

Y, siguiendo el lado siempre solidario de Dolly Parton, ahora su familia pide a sus fans que en lugar de enviar flores para su despedida se hagan donaciones a la Biblioteca de la Imaginación.