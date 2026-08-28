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28 de agosto de 2026 a la - 10:32

¡Luciana, la hija de Edwin Storrer, ya cumplió 3 años!

Niña en mono rosa sostiene la mano de una mujer en abrigo negro, mientras un hombre con camiseta gris muestra un peluche de Minnie Mouse.
La cumpleañera Luciana con sus papis Majo Acosta y Edwin Storrer.Instagram/Edwin Storrer

La dulce Luciana, hija del comunicador deportivo Edwin Storrer y Majo Acosta, ya llegó al tercer añito de vida. “Jamás pensamos que Dios iba a premiarnos con algo tan perfecto y tan hermoso como vos”, expresó el orgulloso papá.

Por ABC Color

Luciana Storrer Acosta llegó al mundo el 25 de agosto de 2023 con 3.408 gramos y 51 centímetros. Aquella pequeñita que vino para llenar de aún más amor el hogar de Edwin Storrer y Majo Acosta, ya celebró su tercer cumpleaños.

“Hoy mi rubita más pequeña cumple 3 años. Con mami te imaginamos y te diseñamos mil veces en nuestras conversaciones y nuestros deseos. Jamás pensamos que Dios iba a premiarnos con algo tan perfecto y tan hermoso como vos, tu sonrisa, tu energía, tu corazón más lindo y noble...”, comenzó escribiendo papá Edwin Storrer en su cuenta de Instagram al celebrar la vida de su amada Lu.

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Niña pequeña de vestido rosa y diadema de orejas de ratón, sentada en el suelo viendo un muñeco de Minnie Mouse.
Luciana Storrer interactúando con un muñeca grande de Minnie Mouse en un ambiente festivo.

Luego, Edwin Storrer destacó emocionado: “¡Dios quiera y te bendiga siempre! Para que sigas iluminando a tu familia y a tu entorno por muchísimos años más. ¡Estás creciendo muy rápido pichiLU! ¡Y a mi no me alcanza el corazón para amarte como te amo! ¡Gracias por curarme una y mil veces Boyota Lu! ¡Feliz cumple, amor de mami y papi".

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Mujer disfrazada de Minnie Mouse sonríe entre un hombre con camisa rosa y una niña pensativa en vestido rosa con puntos blancos.
Majo Acosta y Edwin Storrer organizaron una fiesta infantil para celebrar la vida de Luciana.

Mamá Majo Acosta no se quedó atrás y en la misma red social de la camarita expresó: “Feliz cumpleaños princesita hermosa. Hoy cumplís 3 añitos y nuestros corazones explotan de amor y felicidad al verte crecer”.

“Nuestra alegría más grande y el regalo más hermoso que Dios nos pudo dar. Que Dios te bendiga siempre, que cuide cada uno de tus pasos y que nunca te falte salud, amor, sueños y muchísimos motivos para sonreír. ¡Te amamos, princesa Lu!“, deseó Majo Acosta a la niña de sus ojos, fruto de su amor con su esposo Edwin Storrer.