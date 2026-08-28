¡Luciana, la hija de Edwin Storrer, ya cumplió 3 años!

Luciana Storrer Acosta llegó al mundo el 25 de agosto de 2023 con 3.408 gramos y 51 centímetros. Aquella pequeñita que vino para llenar de aún más amor el hogar de Edwin Storrer y Majo Acosta, ya celebró su tercer cumpleaños.
“Hoy mi rubita más pequeña cumple 3 años. Con mami te imaginamos y te diseñamos mil veces en nuestras conversaciones y nuestros deseos. Jamás pensamos que Dios iba a premiarnos con algo tan perfecto y tan hermoso como vos, tu sonrisa, tu energía, tu corazón más lindo y noble...”, comenzó escribiendo papá Edwin Storrer en su cuenta de Instagram al celebrar la vida de su amada Lu.
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Luego, Edwin Storrer destacó emocionado: “¡Dios quiera y te bendiga siempre! Para que sigas iluminando a tu familia y a tu entorno por muchísimos años más. ¡Estás creciendo muy rápido pichiLU! ¡Y a mi no me alcanza el corazón para amarte como te amo! ¡Gracias por curarme una y mil veces Boyota Lu! ¡Feliz cumple, amor de mami y papi".
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Mamá Majo Acosta no se quedó atrás y en la misma red social de la camarita expresó: “Feliz cumpleaños princesita hermosa. Hoy cumplís 3 añitos y nuestros corazones explotan de amor y felicidad al verte crecer”.
“Nuestra alegría más grande y el regalo más hermoso que Dios nos pudo dar. Que Dios te bendiga siempre, que cuide cada uno de tus pasos y que nunca te falte salud, amor, sueños y muchísimos motivos para sonreír. ¡Te amamos, princesa Lu!“, deseó Majo Acosta a la niña de sus ojos, fruto de su amor con su esposo Edwin Storrer.