¡Doble festejo! Gloria Estefan ayer cumplió 69 y hoy celebra 48 años de matrimonio

Gloria María Milagrosa Fajardo, conocida artísticamente como Gloria Estefan, nació el 1 de setiembre de 1957 en La Habana, Cuba. La leyenda de la música latina ayer llegó a los 69 años y su esposo Emilio Estefan le dedicó hoy un emotivo mensaje, pues en la fecha celebran 48 años de casados.

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Así que, el enamorado marido unió los dos acontecimientos muy especiales para saludar a su amada Gloria en las redes. “Ayer celebramos un año más de tu vida y, hoy, la inmensa alegría de tenerte a mi lado. Después de 48 años juntos, sigo agradeciendo a Dios por ti, por la hermosa familia que hemos formado y por cada sueño compartido”, escribió el productor musical Emilio Estefan en su cuenta de Instagram.

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“Eres una mujer extraordinaria, mi compañera de vida y alguien a quien admiro cada día más. Feliz aniversario mi amor”, destacó el romántico esposo Emilio Estefan.

Y, por supuesto, Gloria Estefan fue una de las primeras en reaccionar a la publicación de su marido respondiendo: “¡Te quiero mucho mi morito! ¡Gracias por esta belleza de post! ¡Siempre te elegiré!“.