03 de febrero de 2026 - 13:22

De Hailey y Justin Bieber a Gloria y Emilio Estefan, las parejas más icónicas de los Grammy 2026

¡Linda parejita! Justin Bieber y Hailey Bieber en la alfombra roja de los Grammy en el Crypto.com Arena. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Un verdadero desfile de icónicas parejas tuvo lugar en la red carpet de los Premios Grammy 2026. Celebridades como Hailey y Justin Bieber, Gloria y Emilio Estefan, J Balvin y Valentina Ferrer derrocharon amor en la gala en Los Ángeles. ¡Adelante!

La edición número 68 de los emblemáticos Premios Grammy se desarrolló en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. Y hasta ahí llegaron las más icónicas parejas enamoradas.

Miley Cyrus y su prometido Maxx Morando llegaron felices a los Grammy Awards 2026 en Los Ángeles, California. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Justin Bieber y su esposa Hailey Rhode, así como Miley Cyrus y su prometido Maxx Morando fueron blanco de todos los flashes de los medios presentes en el Crypto.com Arena.

¡Siempre enamorados! J Balvin y Valentina Ferrer no se perdieron los Premios Grammy 2026 y lucieron muy elegantes en la red carpet del Crypto.com Arena. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
La modelo estadounidense Chrissy Teigen y el cantautor y pianista estadounidense John Legend en la alfombra roja de la 68.ª ceremonia anual de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)
El cantante J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer así como el pianista John Legend y la modelo estadounidense Chrissy Tiegen también derrocharon amor en la alfombra roja de los Grammy 2026.

Una de las parejas más icónicas de los Grammy 2026, Gloria Estefan y Emilio Estefan en la red carpet del Crypto.com Arena. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
El matrimonio cubano compuesto por Gloria Estefan y Emilio Estefan fue otra pareja que brilló en la red carpet de los Grammy.

Por su parte, Pharrell Williams y Helen Lasichanh llegaron de la manito al Crypo.com Arena de Los Ángeles. Mientras, Leah Kateb y Miguel Harichi se mostraron muy sensuales y enamorados en la red carpet.

Pharrell Williams y Helen Lasichanh a su arribo a la gala de los Grammy 2026 en Los Ángeles, California. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Ambos con un look "Total Black". Leah Kateb y Miguel Harichi attend también dijeron presente en la gran noche de los Premios Grammy 2026 en Los Angeles, California. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
