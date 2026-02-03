De Hailey y Justin Bieber a Gloria y Emilio Estefan, las parejas más icónicas de los Grammy 2026
Un verdadero desfile de icónicas parejas tuvo lugar en la red carpet de los Premios Grammy 2026. Celebridades como Hailey y Justin Bieber, Gloria y Emilio Estefan, J Balvin y Valentina Ferrer derrocharon amor en la gala en Los Ángeles. ¡Adelante!
Por ABC Color
La edición número 68 de los emblemáticos Premios Grammyse desarrolló en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. Y hasta ahí llegaron las más icónicas parejas enamoradas.
Justin Bieber y su esposa Hailey Rhode, así como Miley Cyrus y su prometido Maxx Morando fueron blanco de todos los flashes de los medios presentes en el Crypto.com Arena.
Por su parte, Pharrell Williams y Helen Lasichanh llegaron de la manito al Crypo.com Arena de Los Ángeles. Mientras, Leah Kateb y Miguel Harichi se mostraron muy sensuales y enamorados en la red carpet.