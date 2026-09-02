Lamine Yamal e Inés García, juntitos en una red carpet

Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona, se llevó el galardón al Mejor Jugador de Primera División de la temporada 2025/2026 en los Premios AFE (Asociación de Futbolistas Españoles). Y, en tan importante ocasión en su carrera, llegó muy bien acompañado de su novia, la influencer Inés García.

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Lamine Yamal y su novia Inés García posaron muy elegantes en la red carpet de la gala anual de los Premios AFE en el Florida Park de Madrid. Los tortolitos se llevaron todos los flashes de los medios presentes en la quinta edición de la entrega de galardones organizada por la Asociación de Futbolistas Españoles.

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Así, la parejita formada por Inés García y Lamine Yamal dio un paso más en su relación que comenzó hace solo unos meses.

Para acompañar a Lamine Yamal a la entrega de los Premios AFE, la sevillana Inés García lució un minimalista vestido blanco de silueta recta y escote palabra de honor que llevaba la firma de la diseñadora Marta Martí. Por su parte, el joven futbolista campeón del mundo optó por un pantalón oscuro, camisa blanca, corbata y una chaqueta de Louis Vuitton.