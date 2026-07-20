¡Mirá las más tiernas fotos de Lamine Yamal y su hermanito Keyne!

El delantero Lamine Yamal celebró con mucha emoción el campeonato de España en el Mundial 2026. El jugador de 19 años recibió el más puro y tierno abrazo de su hermanito Keyne (3) tras ganar la Copa del Mundo.

Lea más: La emoción del rey Felipe y sus hijas al levantar la Copa del Mundo

Al terminar el encuentro entre España y Argentina en el estadio MetLife de Nueva Jersey, el dulce Keyne ingresó al campo de juego para quedar atrapado por unos minutos en los brazos de su hermano campeón del mundo.

Lea más: Lamine Yamal se quedó sin Balón de Oro, pero sí con el amor de su familia

El tierno Keyne lucía la camiseta de España, obviamente con el número 19, unas bermudas y calzados deportivos blancos. El niño no paró de correr desde las gradas, donde estaba con su madre Sheila Ebana, hasta llegar a saludar a Lamine Yamal. Ahí la emoción fue total, cuando los hermanos se fundieron en un abrazo interminable lleno de amor.