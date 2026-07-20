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20 de julio de 2026 a la - 10:23

¡Mirá las más tiernas fotos de Lamine Yamal y su hermanito Keyne!

¡Una imagen llena de amor y felicidad! Lamine Yamal celebrando con su hermano Keyne tras ganar la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
¡Una imagen llena de amor y felicidad! Lamine Yamal celebrando con su hermano Keyne tras ganar la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)230931+0000 CHARLY TRIBALLEAU

El futbolista Lamine Yamal y su hermanito Keyne fueron protagonistas de la más tiernas escenas en la final del Mundial 2026. El jugador que lleva el dorsal número 19 de España y el pequeñito se fundieron en un abrazo interminable en el MetLife Stadium.

Por ABC Color

El delantero Lamine Yamal celebró con mucha emoción el campeonato de España en el Mundial 2026. El jugador de 19 años recibió el más puro y tierno abrazo de su hermanito Keyne (3) tras ganar la Copa del Mundo.

Keyne a punto de abrazarse con su hermano Lamine Yamal, número 19 de España. (Justin Setterfield/Getty Images/AFP)
Keyne a punto de abrazarse con su hermano Lamine Yamal, número 19 de España. (Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

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Al terminar el encuentro entre España y Argentina en el estadio MetLife de Nueva Jersey, el dulce Keyne ingresó al campo de juego para quedar atrapado por unos minutos en los brazos de su hermano campeón del mundo.

Lamine Yamal con su hermanito Keyne en brazos, en el campo de juego del MetLife Stadium en East Rutherford, New Jersey. (Justin Setterfield/Getty Images/AFP)
Lamine Yamal con su hermanito Keyne en brazos, en el campo de juego del MetLife Stadium en East Rutherford, New Jersey. (Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

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¡Pura ternura! El pequeño Keyne, emocionado y feliz en brazos de Lamine Yamal. (FRANCK FIFE / AFP)
¡Pura ternura! El pequeño Keyne, emocionado y feliz en brazos de Lamine Yamal. (FRANCK FIFE / AFP)

El tierno Keyne lucía la camiseta de España, obviamente con el número 19, unas bermudas y calzados deportivos blancos. El niño no paró de correr desde las gradas, donde estaba con su madre Sheila Ebana, hasta llegar a saludar a Lamine Yamal. Ahí la emoción fue total, cuando los hermanos se fundieron en un abrazo interminable lleno de amor.

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